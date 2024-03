Queste 10 mete sconosciute nel cuore dell'Italia sono assolutamente da visitare

Ami l'Italia e vorresti visitare qualche luogo non convenzionale? Magari lontano dal caos per concederti una vacanza all'insegna del relax? Scopri dove andare se vuoi fare un viaggio lontano dalle classiche mete.

Viaggiare è uno degli hobby prediletto dagli italiani. Visitare una città, scoprire i suoi lati più reconditi, assaporare le innumerevoli tradizioni culinarie e toccare con mano la cultura locale accresce il proprio bagaglio di esperienze personali. Il turismo di massa tocca principalmente le città d'arte e le grandi metropoli, sia in Italia sia all'estero. Ma sono sempre di più i turisti che apprezzano luoghi poco conosciuti lontano dalla folla che inonda le città più gettonate e apprezzate dai turisti. Se vuoi evitare il turismo di massa, ecco alcune mete sconosciute in Italia che andrebbero visitate almeno una volta nella vita.

10 mete sconosciute in Italia

L'Italia è un Paese che offre angoli di incredibile bellezza, anche in luoghi che non ti aspetteresti. Ogni Regione ha una sua storia e le tradizioni più antiche emergono persino nei paesi di provincia, nell'entroterra, in parchi e borghi dal fascino indiscusso. C'è da dire che in Italia ci sono molti borghi nascosti in lungo e in largo. Persino in Lombardia c'è un piccolo borgo sconosciuto che merita di essere scoperto. Pertanto, si consiglia di visitare nella propria Regione tutti quei luoghi che di solito restano fuori da turismo di massa per scoprire l'essenza vera delle tradizioni locali.

10 mete meno conosciute dai turisti sono perfette per chi vuole conoscere ogni sfumatura del Belpaese.

1. Il Vallone dei mulini

Il Vallone dei mulini a Sorrento è un luogo da non perdere. Di solito si accosta Sorrento al turismo di massa, visto che si trova nella splendida cornice sorrentina, in cui sorgono spiagge mozzafiato e meravigliose piante di limoni. Ma in pochi sanno che oltre al centro storico è possibile visitare il Vallone dei mulini, una zona in cui in passato c'erano cinque mulini (poi abbandonati). Ciò ha reso la crescita della vegetazione più rigogliosa e forte. Lo scorcio che si vede dall'esterno è atipico, ma va sicuramente indicato tra le attrazioni da vedere.

2. Castello di Sammezzano

A pochi passi da Firenze, un'altra delle mete preferite dai turisti stranieri, si nasconde il castello di Sammezzano, nato nel 1605 a Reggello. Purtroppo, però, è chiuso al pubblico dal 2021, ma è possibile ammirare i suoi giardini all'esterno.

3. Parco dei mostri di Bomarzo

In provincia di Viterbo, questo parco è ideale per una gita da fare con i più piccoli. Sculture di mostri e creature mitologiche sono state create su pietra e disseminate in tutto il parco creato dal Principe Pier Francesco Orsini nel 1500.

4. Curon Venosta

Si tratta di una città fantasma: è rimasto solo il campanile che spunta dalle acque del Lago di Resia, in provincia di Bolzano. Lo scorcio regala un panorama suggestivo assolutamente da non perdere.

5. La Scarzuola

In Umbria si trova quella che un tempo era la residenza di San Francesco d'Assisi. La Scarzuola presenta non solo un convento ma anche una città teatro costruita da Tommaso Buzzi, in cui sono rappresentati alcuni dei grandi monumenti italiani, come Pantheon, Colosseo e Partenone.

6. Chiesa incompiuta di Venosa

Ci spostiamo in Basilicata: alle porte della città di Venosa è possibile ammirare quel che resta di una chiesa rimasta incompiuta, la quale si rivela una meta dal fascino misterioso e suggestivo al contempo.

7. Montagna spaccata di Gaeta

Nel Lazio c'è una splendida insenatura naturale che crea un bellissimo scorcio a picco sul mare. Poco distante, non si può rinunciare a una visita al centro storico di Gaeta.

8. San Gimignano

In provincia di Siena, questo borgo medievale è considerato la New York del Medioevo per la quantità di torri presenti. Le sue architetture, infatti, creano uno skyline simile a quello della Grande Mela.

9. Spello

In Umbria, ai piedi del monte Subasio, sorge il borgo di Spello, famoso soprattutto per le infiorate che si tengono in occasione del Corpus Domini e che rendono la città uno spettacolo floreale.

10. Mausoleo di Galla Placida

A Ravenna si trova monumento paleocristiano ricco di mosaici rinvenuto integro realizzato nel 425 d.C.: si tratta del mausoleo di Galla Placida.

Dove trascorrere 3 giorni di vacanza in Italia?

Per visitare alcuni dei borghi più suggestivi nel cuore del Belpaese possono bastare pochi giorni. In 3 giorni, per esempio, dove andare? Basta il classico "weekend lungo" per scoprire luoghi mozzafiato. Tra le molte mete a disposizione:

• la Valle delle Chiese , in Trentino Alto Adige

• Chioggia , in Veneto

• la Reggia di Colorno , in Emilia Romagna

• Levanto , in Liguria

• Bagno Vignoni , in Toscana

• Fermo , nella Marche

• Sperlonga , nel Lazio

• Maratea , in Basilicata

• Trapani, in Sicilia

Dove fare vacanze low cost in Italia?

In Italia si trovano mete e strutture alberghiere perfette per qualsiasi portafoglio. Se vuoi organizzare una vacanza low cost, puoi optare per:

• Tirano

• Biella

• Chamois

• Asiago

• Valli del Vanoi

• Trieste

• Castiglione della Pescaia

• Spoleto

• Numana

• Ortona

• Cilento

• Vico del Gargano

• Tropea

• Costa Rei

Qual è la città più amata d'Italia?

Culla di storia, cultura e arte: Roma resta la città più amata dagli italiani. Non a caso, si aggiudica il 70% delle preferenze, confermandosi la meta italiana più gettonata dagli stranieri.