Ecco le 6 migliori città d'arte di tutta Europa: le mete italiane ti sorprenderanno

Se l'arte ti appassiona, ecco 6 città in Europa da non perdere assolutamente. Sono un mix di cultura e storia e una visita è d'obbligo!

L'Europa pullula di luoghi in cui l'arte è protagonista assoluta. Per questo motivo la piattaforma Holidu, che si occupa della prenotazione di case e appartamenti, ha stilato una classifica delle migliori città d'arte in Europa.

E non sorprende che molte si trovino in Italia. Il nostro Paese, infatti, è la culla dell'arte e da Nord a Sud ogni città ha la propria storia. I diversi popoli che hanno abitato il belpaese hanno lasciato segni tangibili sul territorio, offrendo al paesaggio scorci mozzafiato con architetture secolari dal fascino senza tempo. Le città scelte da Holidu sono le mete perfette per chi cerca una destinazione per una vacanza, sia in Italia sia nel resto del continente.

La classifica delle migliori città d'arte in Europa

Holidu ha deciso di tenere in considerazione alcuni parametri, tra cui il numero di attrazioni turistiche su ogni 10mila abitanti in base ai dati forniti da Google Maps. A sorpresa ci sono nella top 6 ben quattro città italiane.

1. Urbino

Ci troviamo nelle Marche. La città offre numerose attrazioni turistiche, come il Palazzo Ducale, la Casa Natale di Raffaello e la Galleria Nazionale delle Marche, che ospita opere di Raffaello e di Piero della Francesca. Ogni anno si svolge anche il festival "Urbino e la città del libro" per gli appassionati della lettura.

2. Lecce

Tra le mete predilette di tutta la Puglia, il centro storico di questa città è un vero e proprio gioiellino. La splendida Cattedrale Maria Santissima Assunta e S. Oronzo, i resti dell'antica civiltà romana con l'Anfiteatro e il Teatro romano, la Basilica di Santa Croce, Piazza Sant'Oronzo e Piazza del Duomo sono alcune tappe imprescindibili se si sceglie di visitare la città nel cuore del Salento. Inoltre, si trova a pochi passi da splendide spiagge, che sono diventate mete di migliaia di turisti da tutto il mondo.

3. Mantova

Nel cuore della Lombardia ma a pochi chilometri da Veneto ed Emilia Romagna, la città vanta un incantevole Palazzo Ducale, ma anche la Basilica di Sant'Andrea, lo splendido Teatro Bibiena e il Castello di San Giorgio, all'interno del quale è collocata la Camera degli sposi (diventata Patrimonio Culturale). Non può mancare neppure una tappa a Palazzo Te e alla Casa del Mantegna, senza tralasciare una piacevole passeggiata per Piazza delle Erbe.

4. Matera

La città è stata Capitale della cultura nel 2019 ed è famosa perché sorge su un ammasso roccioso. Nota anche con il nome di Città dei sassi, tra le attrazioni principali ricordiamo la Casa Grotta, la Chiesa Rupestre di Santa Maria Idris, il Museo della scultura contemporanea e il Museo nazionale di Matera. Insomma, si tratta di una città piccola e facilmente visitabile (bastano pochi giorni), ma è un vero concentrato di bellezza.

5. Parigi

Prima città non italiana inserita nella classifica. La Capitale francese presenta numerose attrazioni che l'hanno resa la città dell'amore. Dalla Tour Eiffel al Museo Louvre, dove sono conservate opere di inestimabile valore, ma anche l'Arco di Trionfo, la cattedrale di Notre Dame, Montmatre, il museo dell'Orangerie e il museo d'Orsay se stai organizzando un viaggio a Parigi, queste tappe non possono mancare. In aggiunta, ci sono musei gratis per i giovani.

6. Bilbao

Se vorresti concederti un viaggio alla scoperta della Spagna, i Paesi Baschi sono una tappa obbligata. In particolare, non dimenticare di organizzare una visita a Bilbao. Nella cittadina spagnola potrai visitare il Guggenheim museum, la Basilica di Begoña, il Museo di Belle Arti, Plaza Nueva e il Casco Viejo, ossia il centro storico della città. Inoltre, si tengono festival cinematografici e musicali

Scoprire queste città significa immergersi nell'arte pura, passeggiare tra le strade ammirando le bellezze che offrono e, talvolta, è sufficiente alzare lo sguardo per perdersi tra storia e cultura.

Le altre città d'arte italiane da non perdere

La classifica prende in considerazioni le 20 migliori città d'arte di tutta Europa. Stilata la top 6, è il momento di scoprire quali sono le altre città italiane che hanno avuto l'onore di essere selezionate tra le più belle del Vecchio continente. Forse non te lo saresti mai aspettato, ma su 20 ben 11 sono italiane!

In particolare: