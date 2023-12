Tra degustazioni e location da romanzo, ecco le migliori esperienze da fare nel 2024

Ecco quali sono le migliori esperienze da fare nel 2024, secondo Time Out, una nota rivista di viaggi britannica, in Italia, in Europa e nel mondo.

Ogni anno che sta per iniziare accende in noi la voglia di buoni propositi. Che sia l’anno giusto per viaggiare un po’ di più? Allora ecco quali sono le migliori esperienze da fare nel 2024, secondo Time Out, una nota rivista di viaggi britannica.

Redattori e collaboratori hanno esplorato le città più belle e dinamiche, alla ricerca di eventi o esperienze che potrebbero davvero fare la differenza, per chi sogna un viaggio di qualità.

Ecco l’elenco completo.

Dove andare nel 2024

Il posto migliore in cui andare è senza dubbio quello sognato da sempre. C’è chi ha un luogo del cuore, fatto di cartoline, immagini, ritagli di giornale o curiosità che non vede l’ora di tirare fuori dal cassetto per organizzare una volta per tutto in un viaggio vero e proprio.

Ma ci sono anche posti a cui non si è mai pensato e che obiettivamente meriterebbero una visita, magari in concomitanza con qualche evento importante.

Ci sono poi i percorsi indimenticabili a bordo di speciali mezzi di trasporto oppure le esperienze gastronomiche che davvero sono in grado di regalare emozioni “semplicemente” mangiando.

Scopri la meraviglia del treno enogastronomico delle Lande e Monferrato.

Vediamo allora qual è la speciale selezione che il team della redazione di Time Out ha pubblicato in occasione della fine di quest’anno e quale buon auspicio per tutti i futuri viaggiatori del 2024.

Le migliori esperienze da fare nel 2024 secondo Time Out

Nella fattispecie, si tratta di 24 proposte, alcune delle quali dall’altra parte del mondo, altre invece in Italia e in Europa, tra l’altro con qualche idea di itinerario anche a costo zero.

Pedalare lungo il sentiero Trans Dinarica (Balcani)

Infatti si inizia proprio da un’esperienza gratuita, dal momento che è possibile godere del percorso con il solo ausilio di una bicicletta.

Visitare il Museo universale dell'hip hop (New York)

Un’esperienza a 360° immersi nella cultura e nella musica hip hop. Una tappa che entusiasmerà gli appassionati, da inserire senza dubbio nel planning di una vacanza negli States.

Entrare nella Discoteca Detour (Lauterbrunnen, Svizzera)

A 3.000 metri di altezza, si sale sulla funivia per arrivare in una location più unica che rara, immersa tra la neve. Rigorosamente su prenotazione, le serate clou saranno a maggio 2024.

Visitare il museo d'arte teamLab Borderless (Tokyo, Giappone)

L’arte digitale come nessuno l’ha mai vista, quando ha aperto ha suscita scalpore. Come testimoniano i redattori di Time Out

Il mondo non ha mai visto l’arte digitale di questa portata prima: coinvolgente, interattiva e semplicemente radicale.

Fare una crociera sul fiume Magdalena (Colombia, Sud America)

Un itinerario indimenticabile, 7 notti tra birdwatching esotico e un villaggio galleggiante, quello reso famoso nell’amato romanzo di Gabriel García Márquez L’amore ai tempi del colera.

Guardare le Olimpiadi del 2024 (Parigi, Francia)

Sono in tanti a visitare Parigi nel mese di luglio. Ebbene, vale la pena segnare in agenda che il 26 del mese si inaugurano i giochi olimpici 2024.

Cenare al Simpson's nello Strand (Londra)

Bastione del lusso londinese già nell’800, ha clamorosamente dovuto chiudere i battenti a causa della pandemia. Riaprirà proprio nel 2024 quindi, chi può, non dovrebbe perdere questa esperienza unica.

Andare al Matey Seafood Festival (Vestmannaeyjar, Islanda)

Un’esperienza gastronomica in un’isola dell’arcipelago islandese potrebbe essere l’idea giusta per conquistare la persona amata o sugellare un amore per sempre. Per veri appassionati di alta cucina e pesce, preparatevi a fare il pieno di eglefino e merluzzo.

Fare un giro sui treni d'epoca dell'Italia

Le Ferrovie dello Stato lanciano FS Treni turistici italiani, vale a dire treni d’epoca ristrutturati su cui è possibile viaggiare ammirando i meravigliosi paesaggi della nostra terra. Bellissimo e in stile vintage l’Oriente Express.

Il Time Out scrive

I treni trasporteranno i passeggeri dalle principali città alle regioni rurali e oltre, in alcune carrozze vintage davvero bellissime.

Andare al Borderline Festival (Dublino, Irlanda)

Chiude la top ten delle esperienze 2024 più memorabili da compiere, il Festival Borderline di Dublino, imperdibile per i veri appassionati del genere.

Il resto della classifica, continua con altre interessanti esperienze:

• Visitare una nuova enclave creativa in un'ex scuola superiore (Singapore)

• Investec Cape Town Art Fair (Sudafrica)

• Aeroporto Tegel (Berlino, Germania)

• "Dream Circus" al Luna Park (Sydney, Australia)

• Volare nella Capitale europea della cultura del 2024 (Salzkammergut, Austria)

• Visitare la casa di Carlsberg, (Copenaghen, Danimarca)

• Partecipare a Gourmet Galle, un'esperienza culinaria di 12 settimane (Sri Lanka)

• Festeggiare il 15° anniversario del famoso spettacolo di luci canadese, Montréal en Lumière

• Dormire in una bolla trasparente al Port Lympne Safari (Kent, Regno Unito)

• Salpare per la prima crociera al mondo a tema Taylor Swift intorno alle Bahamas

• Nadaam, il secolare festival nomade di Mongolio

• Musei d'arte CAM e MUDE (Lisbona)

• Vivere l'esperienza del viaggio in treno di lusso Railbookers in giro per il Canada

• Andare ai Time Out Markets a Porto e Barcellona.

Scopri quali sono le migliori mete da visitare nel 2024, secondo Lonely Planet. Insomma, non c’è che l’imbarazzo della scelta.