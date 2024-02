Vuoi concederti una vacanza lontano da tutti? Ecco le 7 migliori isole europee da visitare

Non c'è bisogno di viaggiare per tutto il mondo per trovare dei luoghi tranquilli dove prenotare una vacanza lontano da tutti: ci sono tantissime isole europee tra le più belle da visitare in qualsiasi stagione dell'anno. Che sia estate o inverno, il fascino di questi luoghi è indescrivibile.

Dall'Islanda alla Grecia, fino al Portogallo: ecco le 7 migliori isole europee da vedere almeno una volta nella vita.

Le 7 migliori isole europee da visitare

C'è chi cerca una vacanza spirituale e chi vuole semplicemente un po' di tranquillità: se hai intenzione di partire e vuoi trovare un luogo lontano da tutti, puoi scegliere una delle migliori isole europee: vediamo dove si trovano.

1. Skyros, Grecia

Le più belle isole della Grecia non si limitano solo a Santorini e Mykonos: se vuoi un po' di tranquillità e pace puoi optare per un viaggio a Skyros, una delle 24 isole della catena delle Sporadi, in gran parte disabitate, nel Mar Egeo nord-occidentale.

Eccetto il periodo precedente la Quaresima, quando il carnevale anima tutta l'isola con eventi e sfilate, questo è un luogo assolutamente tranquillo in tutto il resto dell'anno.

Potai scoprire il castello bizantino che domina la città e il mare oppure ammirare un’antica razza di cavalli in miniatura, il cavallo si Skyria.

2. Arcipelago delle Berlengas, Portogallo

Spostiamoci in Portogallo, alla scoperta dell'arcipelago i Berlengas formato da tre isole principalmente disabitate e situate all'interno della Riserva della Biosfera di Berlengas, patrimonio dell’umanità dell’UNESCO.

L'attrazione principale di questo arcipelago è il Forte di São João Baptista, una fortezza risalente al 1600 che si trova in cima a uno sperone roccioso sull'isola più grande della catena.

Ideale anche per gli amanti delle immersioni, questo è un luogo di pace e tranquillità perfetto per staccare la spina dalla routine quotidiana.

3. Isola di Schiermonnikoog, Paesi Bassi

La meravigliosa isola di Schiermonnikoog, situata in un'insenatura del Mare del Nord (chiamata Mare di Wadden) è un luogo abitato da appena 950 persone. Comunemente chiamata Schier dalla popolazione locale, l'isola è un vero e proprio parco nazionale con numerose dune e foreste, ma anche bellissime spiagge incontaminate.

La peculiarità dell'isola è che solo i suoi residenti sono autorizzati a usare la macchina, ma fortunatamente è possibile noleggiare delle biciclette per fare delle escursioni nei dintorni.

4. Isola di Tiree, Scozia

L'isola di Tiree in Scozia è nota anche come le "Hawaii del nord" per le sue magnifiche spiagge di sabbia bianchissima che potremmo scambiare proprio per i Caraibi.

Interessante e gradevole è anche il suo clima mite, oltre all’aria pulita e i luoghi incontaminati che offre ai turisti.

5. Isola di Rathlin, Irlanda del Nord

La piccola isola di Rathlin, al largo della costa dell’Irlanda del Nord, ospita solo circa 150 residenti permanenti: lunga circa sei miglia e larga appena un miglio è un luogo perfetto per una vacanza tranquilla e rilassante.

Su quest'isola si possono ammirare tantissime specie di animali: a partire dagli uccelli nidificati alle colonie di foche, per non parlare dei magnifici relitti che si possono scoprire in fondo all'Oceano.

Da non perdere la visita al Rathlin West Light, un faro costruito a testa in giù per tagliare la nebbia che spesso arriva sull'isola.

6. Isola di Heimaey, Islanda

L’isola di Heimaey nelle Isole Westman si trova al largo della costa meridionale dell’Islanda e sembra uscita da un libro di fiabe: la sua caratteristica peculiare è l'ampia spiaggia di sabbia nera.

Il colore scuro della sabbia si deve a una catastrofica eruzione vulcanica - che fortunatamente fece un solo morto - su Heimaey, avvenuta nel 1973: da quel momento l’area venne invasa da 200 milioni di tonnellate di cenere e lava,

7. Fasta Åland, Finlandia

Chiudiamo con l’arcipelago delle Åland, situato tra Svezia e Finlandia, che conta più di 6.500 isole, di cui solo circa 60 sono abitate. Le isole appartengono alla Finlandia ma distano appena 25 miglia dalla Svezia.

Fasta Åland è l’isola più grande dell’arcipelago: la lingua ufficiale è lo svedese.