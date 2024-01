Il trekking è la tua passione? Scopri i sentieri più facili affacciati sul lago di Garda

Il Monte Baldo è il punto di partenza di numerosi sentieri trekking più facili o più impegnativi: quali sono i percorsi da non perdere affacciati sul Lago di Garda? Salendo sulla funivia di Malcesine (sponda veronese) si raggiunge facilmente il Monte Baldo, dal quale partono tutti i percorsi.

Ecco quali sono i sentieri più facili da fare sul Monte Baldo, anche per principianti.

Monte Baldo, sentieri facili con vista sul Lago di Garda

La funivia che permette di raggiungere in una decina di minuti il Monte Baldo parte dal piccolo borgo di Malcesine, uno dei paesi più belli da vedere sul Lago di Garda.

Raggiungendo la località Tratto Spino si possono intraprendere numerosi sentieri più facili o più impegnativi che offrono una meravigliosa vista sul lago.

Un'altra località interessante dove intraprendere percorsi trekking è Sirmione, sulla sponda bresciana del lago di Garda.

Abbiamo selezionato alcuni percorsi adatti anche a famiglie con bambini o principianti: vediamo i sentieri più facili da fare sul Monte Baldo in base a lunghezza e dislivello..

Trekking Monte Baldo, sentieri più facili e brevi

Uno dei percorsi più semplici da fare sul Monte Baldo è sicuramente la passeggiata panoramica colma di Malcesine: il sentiero è lungo circa 3,6 chilometri ed è ad anello (punto di partenza e di arrivo coincidono). La vista sul lago di Garda vi accompagnerà lungo il percorso, adatto anche a famiglie con bambini.

Tappa fondamentale è anche Baloc, uno spettacolare masso perfettamente incastrato tra due pareti di roccia: per raggiungerlo bastano appena 45 minuti (distanza complessiva 1,8 chilometri).

Un altro sentiero interessante e facile da fare sul Monte Baldo è quello che porta alla scoperta dei borghi di Brenzone: lungo circa 13 chilometri, è facile e adatto anche ai bambini.

Nonostante sia classificato come sentiero per esperti (EE), il Sentiero del Ventrar n. 3 è lungo circa 5 chilometri con un dislivello di 500 metri: perfetto anche per le famiglie, prevede una salita e una discesa in funivia.

Trekking Monte Baldo, sentieri facili con dislivello

Passando invece ai percorsi di media difficoltà, per una lunghezza complessiva di 14,5 chilometri (con 1700 metri di dislivello) è interessante percorrere anche il sentiero 659 e 7. Quest'ultimo è consigliato per adulti.

Per una lunghezza complessiva di 13,5 chilometri c'è poi il percorso che parte da Località Lumini e porta a Prada Alta.

Sempre adatto per famiglie e bambini è il percorso ad anello da Malcesine a San Michele: lunghezza complessiva 9 chilometri (circa 2,5 ore), dislivello di circa 650 metri.

Infine, un sentiero considerato medio/difficile è Cima Telegrafo: la fatica verrà ripagata dalla meravigliosa vista a 2200 metri di altezza. Il sentiero prevede una salita di circa 6 chilometri e 1250 metri di dislivello: meglio indossare abbigliamento e calzature adeguate.

I sentieri difficili per i più esperti

Sul Monte Baldo non possono mancare nemmeno i percorsi difficili, adatti a escursionisti esperti o appassionati che abbiamo a disposizione la giusta attrezzatura.

Per esempio, gli escursionisti esperti non possono perdere il sentiero CAI651: in partenza da Località Tratto Spino si arriva a Punta Telegrafo, per un totale di 9,10 km.

In alternativa, è suggestivo anche il trekking di Forcella Valdritta, lungo 17,3 km, da percorrere in circa 7 ore e mezza.