A cavallo tra la Valdichiana e la Val d'Orcia, in provincia di Siena, Montepulciano è uno dei borghi più belli della Toscana. La storia di questo luogo ha origini antiche, che risalgono al periodo degli Etruschi, intorno IV secolo a.C. ed è ricco di bellezza e di storia, con tutto lo charme di un classico villaggio medievale toscano. Montepulciano è il luogo ideale per rilassarsi e perdersi tra splendidi panorami a perdita d’occhio e magnifici vigneti.

Montepulciano è infatti zona di produzione dei uno dei vini più famosi e apprezzati in tutto il mondo: il Nobile di Montepulciano, vino rosso a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG). Se avete voglia di una degustazione in questo magnifico luogo, ecco qua le cantine migliori da visitare a Montepulciano.

Cantine De’Ricci - La cattedrale del vino

Situata nella parte più alta della città, vicino a Piazza Grande, attraverso una monumentale scala equestre si accede a questa magnifica cantina, suddivisa in tre navate longitudinali dove imponenti pilastri sorreggono immense arcate a tutto sesto e volte a crociera, il cui insieme ricorda appunto una Cattedrale Romano-Gotica. Qui troviamo file di enormi botti di rovere perfettamente conservate, dove riposano migliaia di ettolitri di Vino Nobile di Montepulciano, un’esperienza unica!

Cantine Fanetti - Le origini del Montepulciano

Le porte di questa cantina sono aperte tutti i giorni dell’anno (esclusi i festivi) per coloro che desiderano visitare il luogo dove è nato il Montepulciano e dove tutt’oggi si usano i metodi tradizionali per dar vita ai vini e i suoi prodotti. La sala degustazione, nella quale si possono scoprire i vini e l'olio prodotto, è anche il punto d'incontro per tour alle cantine e ai vigneti.

Icario - Vino, arte e natura

Icario vi stupirà per la bellezza del luogo, un bellissimo agriturismo con piscina immerso nella campagna toscana con una cantina che rappresenta l’incontro tra enologia ed architettura, ambiente e design. Perfettamente inserita nel paesaggio, con una vista mozzafiato sulla Valdichiana é stata costruita totalmente con materiali naturali. Icario inoltre ospita tutto l’anno artisti e fotografi italiani e stranieri.

Vecchia Cantina di Montepulciano – La cantina più antica della Toscana

La Cooperativa Vecchia Cantina di Montepulciano, nata nel 1937, è la più antica della Toscana e la più grande del territorio. Su appuntamento è possibile visitare le cantine accompagnati dallo staff che vi guiderà in un viaggio che parte dalla storia dell’azienda e arriva fino alle bottaie, dove il Vino Nobile di Montepulciano riposa in attesa di arrivare sulle tavole di tutto il mondo. Chiude la visita la degustazione dei vini.

Terra Antica – Degustazioni e relax

Questa splendida tenuta nasce sulle colline della zona denominata “Sanguineto” dove il Vino Nobile di Montepulciano ha la sua maggiore espressione, in un antico borgo nei pressi di Montepulciano. In questo angolo di paradiso oltre a visitare la cantina e alla possibilità di fare tour personalizzati e degustazioni, potrete regalarvi un pernottamento da sogno, adatto a coppie e famiglie.

Luteraia – Vini sensoriali

Fermentazione spontanea e rispettosa attraverso lieviti autoctoni delle uve, pressature soffici, rimontaggi distintivi, delestage e poi legno con vecchi ma perfetti Tonneaux di rovere francese: questa è la filosofia della cantina Luteraia e dei suoi “vini sensoriali”. Luteraia effettua tour con visita del Vigneto Olistico e passeggiata nei Vitigni storici, visita in cantina con spiegazione del processo produttivo del vino indaco sensoriale e assaggi del vino direttamente dalle botti.