Napoli milionaria!, il film è stato girato tra questi vicoli incantevoli: ecco le location

Napoli milionaria!, il film tanto atteso tratto dal capolavoro per il teatro di Eduardo De Filippo, è diventato anche un film e persino la Rai ha deciso di inserirlo nel suo palinsesto, con una programmazione ad hoc in prima serata il 18 dicembre su Rai uno.

Il film, con protagonisti Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera, è stato girato in una Napoli magica. I personaggi si muovono tra gli incantevoli vicoli del centro storico, in una location suggestiva che riporta immediatamente gli spettatori indietro nel tempo.

Ecco quali sono le location di Napoli milionaria!

Di cosa parla Napoli milionaria!: la trama

Il film Napoli milionaria è tratto dalla commedia teatrale scritta da Eduardo De Filippo nel 1945, nel pieno della Seconda guerra mondiale. La storia vuole essere un'analisi e una critica della società napoletana dell'epoca.

La trama si incentra sul personaggio di Gennaro Mazzarella, che nel film è interpretato da Massimiliano Gallo, sua moglie Amalia Jovine (Vanessa Scalera) e i loro tre figli, costretti a compiere scelte difficili per sopravvivere durante la guerra.

Gennaro Mazzarella, ex tramviere, inscena la sua morte per nascondere gli affari illegali della moglie Amalia, che traffica nel mercato nero insieme all'amico Errico Settebellizze, da sempre innamorato di lei.

Alla fine della guerra, Gennaro, che era stato catturato dai tedeschi, ritorna a Napoli dalla sua famiglia ma la trova distrutta. La moglie, Amalia, è coinvolta in una relazione con Errico Settebellizze e anche i figli non sono più i bambini che Gennaro aveva lasciato: Amedeo è diventato un ladro, Maria Rosaria è stata sedotta e abbandonata da un soldato americano che l'ha messa incinta e la più piccola, Rituccia, si è ammalata improvvisamente.

Gennaro cerca di rimettere insieme la sua famiglia, ma il percorso è molto lungo e difficile. La fine della guerra, infatti, è solo un'illusione: la distruzione che ha portato non spariranno molto presto.

La commedia era già stata adattata in un film nel 1950, diretto dallo stesso Eduardo De Filippo.

Il cast di Napoli milionaria!

Il nuovo film Napoli milionaria!, tratto dalla commedia di Eduardo De Filippo e diretto da Luca Miniero, ha un cast di eccezione.

Il protagonista Gennaro Mazzarella è interpretato da Massimiliano Gallo, conosciuto per aver interpretato la parte di Vincenzo Malinconico nella fiction di Rai uno "Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso", e per aver partecipato a fiction del calibro di I bastardi di Pizzofalcone e Imma Tataranni – Sostituto procuratore.

Vanessa Scalera sarà Amelia Jovine, la moglie di Gennaro Mazzarella. Scalera è un volto noto al pubblico di Rai uno soprattutto perché interpreta la protagonista della celebre fiction Imma Tataranni – Sostituto procuratore.

I figli di Gennaro e Amelia Mazzarella sono interpretati da Vincenzo Nemolato, che sarà Amedeo, Carolina Rapillo e la giovane Andrea Solimena, che saranno rispettivamente Maria Teresa e Rituccia.

Il rivale in amore di Gennaro, Errico Settebellizze è interpretato da Michele Venitucci, che ha recitato in Un medico in famiglia.

Le location mozzafiato di Napoli milionaria!: ecco in quali vicoli splendidi è stato girato il film

Come suggerisce il titolo, è la città di Napoli a fare da sfondo al film. È una Napoli più spoglia rispetto a quella odierna e provata dalla guerra, ma sempre affascinante e ricca di scorci da mozzare il fiato.

Un quartiere è assoluto protagonista della storia della famiglia Mazzarella. Si tratta del quartiere Forcella, situato nel cuore del centro storico di Napoli. Le riprese si sono svolte per la maggior parte nel suggestivo Vico Scassacocchi, così chiamato forse perché è una strada strettissima, a tal punto da rompere le ruote di carri e carrozze che provavano ad attraversarlo. Vico Scassacocchi si trova precisamente nel centro storico di Napoli, a pochi passi dalla celebre strada Spaccanapoli e proprio lì, in Vico Scassacocchi 17, al quinto piano, abitava il protagonista della prima versione del film, diretta da Eduardo De Filippo.

Le riprese si addentrano per il centro storico, spostandosi in una stradina perpendicolare a Via delle Zite. A pochi passi da lì c'è un altro edificio che fa da sfondo alle vicende dei protagonisti di Napoli milionaria!: è il Pio Monte della Misericordia, in Piazza Riario Sforza.

Il palazzo seicentesco contiene al suo interno una chiesa nella quale è conservata la famosa tela del Caravaggio che raffigura le Sette opere di Misericordia, uno dei più grandi capolavori del Seicento italiano.