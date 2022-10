Hai sempre sognato di fare un viaggio a New York per festeggiare il Natale? Diciamo che farlo ha un costo piuttosto alto, ma potrebbe valerne la pena per realizzare un sogno che magari abbiamo da quando siamo bambini. Ma quanto costa? Andiamo a scoprirlo insieme.

Hai sempre sognato di fare un viaggio a New York per festeggiare il Natale? Diciamo che farlo ha un costo piuttosto alto, ma potrebbe valerne la pena per realizzare un sogno che magari abbiamo da quando siamo bambini.

Dopotutto, sono proprio i soldi che ci frenano quando decidiamo di fare un viaggio di questo tipo, vero?

Allora oggi andiamo a scoprire quanto costa passare un Natale a New York e quanti soldi devi avere da parte per poterlo fare.

Quanto costa il Natale a New York? Partiamo dal volo

Ciò che fa aumentare vertiginosamente il costo del biglietto è, da una parte, il volo. Invece, dall’altra parte, dobbiamo considerare il costo dell’hotel, che affronteremo nel prossimo paragrafo.

Non possiamo fornire una cifra unica per quanto riguarda il volo. Infatti, la differenza la farà il periodo in cui deciderai di prenotarlo.

Ad esempio, prenotando un viaggio in questo periodo dell’anno, i prezzi sono sicuramente più alti rispetto ad una prenotazione effettuata in primavera.

Ipotizziamo di prenotare ora un volo da Milano (tutti gli aeroporti) a New York nel periodo compreso tra il 23 dicembre e il 2 gennaio.

Il prezzo più economico è di 534 euro a persona, solo il volo di andata, con uno scalo a Dublino.

Invece, se vuoi trovare il volo più veloce, il prezzo riportato da Skyscanner è di 1.500 euro.

Per quanto riguarda il ritorno, i prezzi sono molto simili. Tuttavia, prenotando il viaggio in anticipo, puoi risparmiare notevolmente, anche se a New York il periodo natalizio viene considerato di alta stagione.

A questo andrà aggiunto anche il prezzo per l’annullamento del volo e per l’assicurazione, che si aggira intorno ai 100 euro a persona.

Natale a New York: quanto costa l’hotel?

Anche in questo caso dobbiamo fare un’importante premessa: il prezzo dell’hotel dipende dalla zona in cui vuoi trovarlo.

Ad esempio, se parliamo di Manhattan, dobbiamo tenere a mente che questa è cara in qualsiasi periodo dell’anno. Infatti, nonostante i numerosi accorgimenti che potremo prendere, la vacanza sarà comunque molto dispendiosa.

Ebbene, in questo caso potresti pensare di risparmiare cercando un ostello nel quale dormire ma, in ogni caso, quello per cui spenderete di più per una vacanza a New York sarà proprio l’hotel.

Inoltre, i prezzi degli hotel sono aumentati vertiginosamente negli ultimi anni.

Sempre considerando il periodo compreso tra il 23 dicembre e il 2 gennaio, su Booking si possono trovare hotel dal costo di quasi 2.000 euro a persona, oppure, filtrando i risultati in base al prezzo, ne abbiamo trovato uno a 873 euro, ma a 6km dal centro. Ottimo se ti piace camminare.

Quanto costa mangiare a New York sotto Natale?

E per il cibo quanto si spenderà in una vacanza a New York? Qui la risposta varia molto in funzione delle tua abitudini.

Infatti, la Grande Mela offre alternative per tutti i gusti, dai ristoranti cari e sfiziosi fino a quelli più sbarazzini. Insomma, ci sono occasioni per tutte le tasche.

Quanto spendo a Natale a New York per i trasporti e i musei?

La voce più difficile da definire quando si parla di Natale a New York è quella relativa ai prezzi dei mezzi e delle attrazioni. Infatti, ognuno di noi sa bene come ama muoversi quando deve visitare una nuova città.

Ci sono quelli che amano spostarsi a piedi, oppure altri che preferiscono il taxi.

Insomma, devi sapere che esistono numerosi pacchetti dedicati ai turisti per dargli la possibilità di risparmiare e scegliere 6 attrazioni a prezzo vantaggioso, come il New York City Pass.

Quanto costa andare a New York a Natale? Tiriamo le somme

È arrivato il momento di tirare le somme.

Come abbiamo sottolineato, i prezzi variano notevolmente in base al periodo nel quale prenoti. Tuttavia, continuando ad ipotizzare un viaggio organizzato ora, quindi last-minute, i prezzi saranno:

Volo di andata: 534 euro a persona

Hotel: circa 1.000 euro a persona

Metro: abbonamento di 32 dollari a settimana

Pasti: con una media di circa 100 dollari al giorno

