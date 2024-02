Nel cuore del Piemonte e nascosto tra le vigne delle Langhe sorge un borgo incantevole

Sicuramente tra le cose che non possono mancare quando si decide di fare un giorno nelle Langhe, c’è la visita ad uno dei borghi più belli d’Italia, nel meraviglioso cuore dei Piemonte.

Cosa c’è assolutamente da non perdere nelle Langhe? E qual è il periodo migliore per visitare le Langhe?

Ecco tutto quello che c’è da sapere su questi luoghi incantevoli: in questo articolo vedremo più nel dettaglio cosa visitare ma anche cosa c’è da da vedere a Barbaresco e cosa fare a Treiso.

Cosa non perdere nelle Langhe?

Il territorio delle Langhe, in Piemonte è, non a caso, proclamato Patrimonio dell’Unesco. Si tratta di una zona davvero suggestiva del Piemonte, che non può non essere visitata almeno una volta nella vita.

Non “soltanto” paesaggi strepitosi, cantine e vini pregiati e buona cucina: il territorio delle Langhe offre anche la possibilità di visitare dei piccoli borghi medioevali che nascondono un fascino tutto da scoprire.

Considerati i tanti luoghi presenti in questa zona così suggestiva, sono in molti che ricercano, prima di arrivare nelle Langhe, quali sono i luoghi e i posti assolutamente da non perdere.

A questo proposito, sicuramente tra i borghi più belli da visitare c’è sicuramente Neive. Si tratta di uno dei luoghi più caratteristici e fotografati, tanto da essere considerato come uno dei borghi più belli d’Italia.

Con le sue piccole strade e il suo centro abitato, Neive è il luogo perfetto per una pausa in un posto senza tempo, circondati dalla bellezza delle colline e delle vincerei presenti nella zona.

Tra le altre bellezze da visitare nelle Langhe, sicuramente anche il piccolo borgo di Barolo, ma anche il borgo di Barbaresco, Alba, Santo Stefano Belbo nonché Monforte d’Alba e Cherasco.

Sono sicuramente questi i luoghi assolutamente da non perdere nelle Langhe.

Qual è il periodo migliore per visitare le Langhe?

Situate in provincia di Cuneo, sicuramente le Langhe rappresenta la meta perfetta per chi è alla ricerca di diverse tipologie di vacanza: dal weekend all’insegna del romanticismo, alla breve gita fuori porta di una sola giornata fino alla vacanza più lunga.

Ma qual è davvero il periodo migliore per visitare le Langhe? A questo proposito, sicuramente tra i mesi preferiti dai visitatori per scoprire tutte le bellezze delle Langhe, ci sono quelli del periodo autunnale, quando cade il momento della vendemmia.

Da settembre a novembre, questo periodo dell’anno permette di scoprire il colore rosso delle viti sulle colline, ma anche di vivere dei momenti all’insegna della buona cucina con la Fiera del Tartufo.

Tuttavia, va detto che le Langhe offrono dei posti incantevoli e delle esperienze uniche a prescindere dal periodo dell’anno in cui si decide di visitarle.

Ad esempio, i vigneti durante il periodo primaverile sono davvero stupendi, così come anche nei mesi estivi, le colline permettono di godere di una temperatura fresca.

O ancora, durante l’inverno non mancano i visitatori che decidono di trascorrere un fine settimana all’insegna del buon cibo e alla scoperta di nuovi vini, nelle Langhe.

Cosa c'è da vedere a Barbaresco?

Andare a Neive permette di visitare al meglio le zone più belle delle Langhe. Questo perché l’itinerario in auto permette di toccare e fermarsi anche alcuni dei borghi e comuni “minori”, che offrono spettacoli davvero suggestivi.

A questo proposito, è possibile visitare le colline di Barbaresco, un piccolo paesino che conta soli 650 abitanti.

In molti ricorderanno questo nome, in quanto dal nome di questo piccolo borgo deriva proprio il suo omonimo vino, apprezzato non soltanto in Italia ma anche all’estero.

Sicuramente Barbaresco è il posto ideale delle Langhe dove vivere un vero e proprio tour enogastronomici, per degustare dell’ottimo Barbaresco DOC e altri vini dall’uva nebbiolo.

Tra i diversi posti situati nel piccolo borgo di Barbaresco, c’è anche la possibilità di visitare la Torre di Barbaresco, il simbolo di questa città. Si tratta di un edificio costruito nel XI secolo, di circa 36 metri, da cui è possibile ammirare la bellezza di questo luogo dall’alto.

Per non parlare poi, della bellissima e suggestiva passeggiata tra le piccole strade del borgo di Barbaresco, di origine medioevale.

Cosa fare a Treiso?

Proseguendo l’esperienza nelle Langhe, tra i vigneti di Nebbiolo, Barbaresco e Dolcetto, si può arrivare a Treiso.

Si tratta di un piccolo paesino, che recentemente è stato scoperto come uno dei pochi siti del neolitico antico piemontese.

Sicuramente a caratterizzare in modo particolare questo piccolo borgo è la rocca dei sette fratelli. Si tratta di una voragine nel terreno di quasi nove ettari, che comprende non soltanto il comune di Treiso, ma interessa anche quelli di San Rocco Seno d’Elvio e Trezzo Tinella.

Inoltre, il piccolo paese di Treiso è noto anche per la sua fiera, che solitamente si tiene la seconda domenica di novembre, famosa per il pallone elastico, ovvero uno sport di squadra comunemente noto come “Pallapugno”.

