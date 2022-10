Anche tu vorresti avere la possibilità di viaggiare lungo la nostra meravigliosa penisola, senza dover spendere un euro? Facile, con il baratto. Mi cosa si tratta? Da qualche tempo è nata una iniziativa divertente che assicura anche un certo risparmio, con il baratto infatti si può "scambiare" una notte in una struttura convenzionata, ad esempio un B&B, senza dover pagare un solo centesimo.

Stiamo parlando della "settimana del baratto", nata per favorire il turismo in Italia. Per 7 giorni si potrà usufruire dell'iniziativa lungo tutto il territorio, da nord a sud, cercando gestori disposti ad accettare il baratto.

Vediamo come funziona, cosa scambiare, come trovare un B&B convenzionato e quando si potrà sfruttare questa simpatica opportunità.

Settimana del baratto, cos'è l'iniziativa che ti farà passare una notte gratis in un B&B in Italia

Messo in pausa a seguito del dilagare della pandemia, questo autunno, torna l’appuntamento con la Settimana del Baratto. Grazie a questa occasione annuale che si ripete ormai da 14 edizioni, i viaggiatori potranno approfittare di soggiornare gratuitamente per scoprire angoli di Italia sconosciuti.

Ma in che modo? Dal 14 al 20 settembre, per gli ospiti affiliati al portale Bed and Breakfast.it aderenti all’iniziativa, verrà concessa la possibilità di essere accolti gratuitamente in cambio di prestazioni di diverso genere: cessione di un bene o servizi.

Quanto costa partecipare all'iniziativa e come partecipare

Usufruire dell’iniziativa non richiede alcuna quota d'iscrizione, è completamente gratuito. Quello che dovrai fare sarà collegarti al sito ufficiale della piattaforma e recuperare la lista dei Bed and Breakfast aderenti, suddivisi per regione, tipologia di servizi (fotografi e videomaker, travel blogger, avvocati, barman, tatuatori, tuttofare, massaggiatori, creativi…) e prodotti richiesti (telefonia, animali e accessori, alimentari, mobili e arredamenti).

Qui, al posto del tariffario troverai una serie di “desideri” richiesti dai proprietari delle strutture, i quali in genere variano a seconda delle esigenze del personale. In alcuni casi il baratto è molto più flessibile e aperto a qualsivoglia proposta, in altri casi è più serrato. Tra le richieste trovare la necessità di una consulenza da un commercialista, servizi fotografici, ottimizzazione SEO, servizi per social media, vino, olio o prodotti tipici/di produzione propria.