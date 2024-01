L'ombra del giorno, le magnifiche location del film che sta spopolando su Netflix

Appena approdato su Netlix, il film L'ombra del giorno ha riscosso un grande successo. Mentre la messa in onda su Rai3 è passata quasi inosservata, la nota piattaforma streaming ha dato alla pellicola di Giuseppe Piccioni l'attenzione che meritava. Vediamo dove si trovano le meravigliose location.

L'ombra del giorno: le magnifiche location del film di Giuseppe Piccioni

L'ombra del giorno, diretto dal regista Giovanni Piccioni, vede come protagonisti Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli. La messa in onda su Rai3, avvenuta il 19 gennaio 2024, a pochi giorni dalla Giornata della Memoria, non ha riscosso grande successo: 1.043.000 telespettatori, con uno share 6,07%. Eppure, appena la pellicola è approdata su Netflix, l'interesse del pubblico si è ridestato, facendola finire tra i titoli più visti della piattaforma streaming.

Tralasciando gli ascolti televisivi, L'ombra del giorno è un film che merita di essere visto. Prodotta da Lebowski Srl, società di Scamarcio, e Rai Cinema, la pellicola ha come location principale Ascoli Piceno, città natale del regista. La maggior parte delle scene si svolgono all'interno del Caffè Meletti, locale storico della città che si affaccia sulla bellissima Piazza del Popolo.

Il Caffè è stato inaugurato da Silvio Meletti, produttore di liquori e fondatore dell'omonima azienda, nei primi anni del Novecento ed è ancora oggi un punto di riferimento per tutti gli ascolani. Ai suoi tavoli si sono seduti personaggi illustri, come: Pietro Mascagni, Ernest Hemingway, Jean Paul Sartre e Sandro Pertini.

Oggi non è soltanto un bar, dove ovviamente è possibile gustare l'unica e inimitabile Anisetta Meletti, ma anche un ristorante. La terrazza offre un magnifico panorama su Piazza del Popolo.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

L'ombra del giorno ha acceso i riflettori su Ascoli Piceno, una città da scoprire

Oltre al Caffè Meletti, un'altra bellissima location de L'ombra del giorno è Piazza del Popolo, con il suo Palazzo dei Capitani, il loggiato e la Chiesa di San Francesco. Considerata una delle piazze più belle al mondo, è impossibile restare indifferenti davanti alla sua maestosità.

Restando nel centro storico della cittadina marchigiana, nella pellicola di Giuseppe Piccioni appare anche Via delle Stelle. Chiamata in dialetto ascolano Rrete a li mierghie, ossia dietro ai merli, in riferimento alle merlature che un tempo coronavano l'attuale parapetto, costeggia un tratto della cinta muraria settentrionale della città, lungo il corso del fiume Tronto. E' una tappa obbligatoria per tutti i turisti, innamorati compresi.

Una scena del film, quella che vede i due protagonisti fare un picnic immersi nel verde, è stata girata all'interno del giardino di Palazzo Saladini Pilastri. Accessibile soltanto nelle Giornate del FAI, nel 2024 sono iniziati i lavori di riqualificazione che dovrebbero trasformarlo in parco pubblico di circa 6.500 metri quadrati. Sia il palazzo, attualmente inagibile, che il giardino sono siti di grande interesse storico-artistico.

Per quanto riguarda il ponte che compare ne L'ombra del giorno si tratta del Ponte Tufillo, mentre la scena finale è stata girata nella Riserva Naturale della Sentina, nel comune di San Benedetto del Tronto.