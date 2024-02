One Day, tutte le location della serie tv: da Edimburgo a Roma

Quali sono le location che compaiono in One Day? La serie tv Netflix è stata girata in diverse località bellissime: da Edimburgo a Roma.

Su Netflix è sbarcata One Day, la serie basata sull'omonimo romanzo di David Nicholls. Sono tante le location che fanno da sfondo alla bellissima storia d'amore di Emma e Dexter: ecco dove si trovano.

One Day: tutte le location della serie tv Netflix

One Day è l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di David Nicholls, pubblicato in Italia con il titolo Un giorno. La serie tv, disponibile su Netflix, racconta la storia d'amore tra Emma e Dexter, interpretati da Ambika Mod e Leo Woodall, due amici universitari che si rendono conto di essere anime gemelle. Una relazione super romantica, ma anche tanti momenti di alti e bassi. Il tutto diluito e mostrato in un arco temporale che abbraccia vent'anni.

Oltre alla love story, l'attenzione dei telespettatori viene catturata anche dalle bellissime location. Il primo episodio, quello in cui Dexter ed Emma si incontrano per la prima volta al ballo di laurea, è stato girato all’Old College dell’Università di Edimburgo, che nella vita reale può essere visitato. Sempre restando nella capitale della Scozia, compaiono Viewforth, Arthur’s Seat del Parco di Holyrood e la Scalinata Vennel, in pieno centro storico.

Strano ma vero, alcune scene di One Day sono state girate a Roma. E' nella Capitale, infatti, che Dexter si ritrova a insegnare inglese. Tra le location romane ci sono anche il Bio Hotel Raphaël, situato in Largo Febo 2, e il Boutique Hotel a Campo De’ Fiori.

Considerando che One Day racconta una storia lunga vent'anni, sono tante altre le location che compaiono sullo schermo. Le scene che ritraggono Emma a lavoro sono state girate all'interno dell'Old Suffolk Punch, pub di Hammersmith che attualmente non è accessibile perché ha chiuso i battenti.

Uno dei confronti più belli tra Dexter ed Emma avviene a Primrose Hill, la magica collina delle Primule a Londra. Sempre restando in città compaiono anche il quartiere Brixton, la discoteca Fire a Vauxhall, i ristoranti Smith and Wollensky vicino al teatro Adelphi e Quaglino’s a Mayfair (nella pellicola si chiama Pacific) e il caffè Maoz in Old Compton Street.

La vacanza in Grecia dei due protagonisti ha visto come location l'isola di Paros. Spiccano il porto di Nousa e la città di Parikia. Il maniero Benington Lordship, nell’Hertfordshire, fa da sfondo all'incontro tra i genitori dei protagonisti. Restando in zona, il matrimonio di Tilly è stato girato a Hatfield House.

Location assolutamente riconoscibile è Parigi. Tante le zone che compaiono sullo schermo, specialmente: Rue Pierre Semard, Passerelle Emmanuelle Riva e Rue des Gobelins. Il bar che Dexter ha aperto è La Maison a Islington, mentre la cena fuori di Emma e Dexter del 13esimo episodio è stata girata presso Bella Roma a Lewisham.