Per fare un viaggio indimenticabile nel passato basta un biglietto: quello per il Venice Orient Express, un treno talmente iconico da essere diventato l'ambientazione del famoso romanzo di Agatha Christie, che a sua volta ha ispirato il film di successo "Assassinio sull'Orient Express". Nato nel 1883 l'Orient Express è diventato il prestigioso mezzo di collegamento tra Parigi e Costantinopoli, e da allora il suo fascino intramontabile non è mai svanito, tanto che anche Chiara Ferragni, impreditrice digitale e regina dei social, ha deciso di godersi una vacanza in una delle sue lussuose cabine, condividendo questa esperienza incredibile con i suoi followers. Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'Orient Express e su come viaggiare sul treno di lusso più famoso al mondo.

Quando costa viaggiare in una lussuosa cabina sull'Orient Express

Viaggiare sull'Orient Express trasporta in un mondo unico che sembra cristallizato nel tempo su un treno dove il lusso caratterizza ogni singolo spazio. Tra cabine raffinate, carrozze ristorante eleganti dove gustare piatti stellati, fino agli steward in livrea che offrono un servizio di prim'ordine 24 ore al giorno, viaggiare sul Venice Orient Express è un sogno per moltissimi amanti dei viaggi. Ma quanto costa un viaggio su questo pezzo di storia del lusso?

Trattandosi di un'esperienza unica in un contesto estremamente esclusivo i prezzi sono piuttosto alti e variano a seconda dal tipo di viaggio che si desidera fare e dalla tratta da percorrere. Le basi per una tratta corta, come Venezia-Parigi oppure Venezia-Budapest, si aggirano intorno a 2.379€ a persona, mentre quelle più lunghe, come Venezia-Budapest-Londra oppure Venezia-Vienna-Parigi, arrivano fino a 4.000€ a persona.

Oltre a queste offerte, che variano anche a seconda dei giorni di viaggio, l'Orient Express offre la possibilità di viaggiare nelle sue Grand Suite, cabine lussuose dotate di ogni comfort come i bagni privati, il riscaldamento a terra e una zona soggiorno decorata riccamente con cuscini ricamati a mano, drappi di seta e mosaici: per godersi un viaggio circondati da questo lusso sfrenato i prezzi partono da 8.375€ a persona.

Viaggiare sull'Orient Express: da dove partire e quali sono le tariffe

L'Orient Express dopo la sua ristrutturazione vuole offrire ai suoi passeggeri percorsi di viaggio affascinanti che possano rievocare lo splendore che lo ha sempre caratterizzato fin dalla sua nascita. Il treno è formato da 17 vagoni, il cui restauro non ne ha intaccato il fascino storico, dall'evocativo stile che richiama gli anni '20 e '30. Il Grand Tour attraversa l'Italia, la Svizzera, i Paesi Bassi e il Belgio e accompagna i passeggeri dell'Orient Express lungo un percorso meraviglioso: ecco le tratte offerte dal Venice Orient Express e le loro tariffe:

Venezia-Budapest, Venezia-Vienna, Vienna-Parigi, Budapest-Parigi: da 2.379€ a persona;

Parigi-Venezia, Parigi-Verona: da 2.650€ a persona;

Venezia-Budapest-Parigi, Venezia-Vienna-Parigi: da 4.045€ a persona;

Venezia-Londra, Verona-Londra, Londra-Verona, Vienna-Londra, Budapest-Londra: da 4.000€ a persona;

Venezia-Budapest-Londra, Venezia-Vienna-Londra: da 6.800€ a persona.

Da Parigi a Venezia: ecco quanto dura un viaggio sull'Orient Express

Si può viaggiare sul Venice Orient Express in diverse modalità, scegliendo la tratta e la percorrenza più adatta alle proprie esigenze. Le città dove il lussuoso treno fa tappa sono diverse sparse in tutta Europa: da Venezia a Budapest, fino a Vienna, Parigi e Londra. In Italia è possibile salire a bordo dell'Orient Express sia a Venezia che a Verona: per arrivare a Londra da ciascuna di queste due stazioni basterà una sola notte di viaggio. Sempre in una notte, partendo dalla stazione di Venezia, sarà possible raggiungere anche Budapest oppure Vienna. Chi desidera invece passare a bordo del lussuoso treno più tempo potrà decidere di percorrere le tratte che partendo da Venezia arrivano fino a Budapest-Parigi, Vienna-Parigi, Budapest-Londra oppure Vienna-Londra.

Ciascuno di questi percorsi prevede di passare ben quattro notti a bordo dell'Orient Express: tutto il tempo necessario per compiere un viaggio indimenticabile su un mezzo che non ha mai smesso di fare sognare i suoi fortunati passeggeri.