Lo sai qual è l'orto botanico più a nord del mondo? Si trova ad appena 50 km dal Circolo Polare Artico e qui si possono vedere da vicino oltre 7000 piante, di cui 430 native di questa zona.

Se fino ad oggi hai sempre pensato che l’Islanda sia solo spiagge di sabbia nera, fiordi, montagne innevate e deserti vulcanici, allora rimarrete sorpresi di questo primato mondiale.

Siamo lungo la Eyrarlandsvegur, ad Akureyri, la città che ospita i meravigliosi giardini Lystigarður Akureyrar. Ed è in quest’area che nel versante settentrionale dell’isola, troviamo l’Orto Botanico più a nord del mondo, nonché il giardino botanico più vecchio d’Islanda. Questo posto, aperto come primo parco pubblico islandese nel 1912 e come orto botanico nel 1957, si localizza ad un’altitudine di 45 metri e solamente a 50 km dal circolo polare artico.

Dalla sua apertura ad oggi, l’orto botanico ha subito numerosi lavori di ampliamento, diventando così 3,6 ettari: ben tre volte più grande della versione originale.

Proprio per le sue notevole dimensioni, oltre ad avere una zona dedicata alla flora artica, l’Orto Botanico ospita 6600 taxa alloctoni differenti delle zone montuose provenienti da numerosi Paesi del mondo, che nel tempo si sono adattatati al clima specifico dell’area.

Visita all’Orto Botanico più a nord del mondo: quando andare e quanto costa

Viste le rigide condizioni climatiche islandesi, il giardino botanico di Akureyri è visitabile solamente a partire dal primo giorno di giugno fino al 30 settembre nei giorni feriali dalle 8.00 alle 22.00 e nei festivi dalle 9.00 alle 22.00. E’ in questo periodo che il giardino accoglie migliaia di visitatori da tutto il mondo.

Al contempo, qualora le condizioni meteo invernali lo consentano, il parco è aperto anche in inverno. L'ingresso è gratuito.

Come raggiungere Akureyri e cosa visitare

Una volta arrivati praticamente all'estremo nord del mondo, non si può far altro che approfittarne e visitare alcune delle imperdibili attrazioni della città di Akureyri. Vediamole insieme e come arrivare.

Il modo più semplice e comune per raggiungere Akureyri è noleggiare un'auto e partire all'avventura sulla Ring Road, la strada che permette di fare un tour dell'Islanda attraversando tutto il paese.

Un altro modo per raggiungere la cittadina è via mare, infatti, vi sono numerose navi da crociera che approdano al porto di Akureyri, percorrendo il Cerchio di Diamante, che si costruisce attorno a Akureyri, Húsavík e il Lago Mývatn. Infine, si può arrivare anche via aerea, in quanto Akureyri dispone di un aeroporto centrale nel quale atterrano voli quotidianamente, per lo più provenienti da Reykjavík.

Una volta giunti ad Akureyri, non perdetevi la sua chiesa, Akureyrarkirkja, che grazie alle sua localizzazione in cima alla collina, permette di godere di una delle migliori viste panoramiche sulla città.

Come accade a Húsavík e Reykjavík, anche qui è possibile avvistare le balene. Infratti, la sua posizione strategica sulle sponde del fiordo Eyjafjörður, rendono la città di Akureyri è uno dei punti migliori da cui avvistare le balene.