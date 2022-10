Halloween si avvicina e se non si sa come trascorrere questa giornata il borgo delle streghe potrebbe essere un’ottima opzione. Scopriamo dove si trova e perché si chiama così.

Non manca molto ad una delle celebrazioni amate soprattutto dai più giovani: stiamo parlando di Halloween, la festività di origini cristiane celebrata la notte del 31 ottobre, poco prima di Ognissanti e del Giorno dei morti (1 e 2 novembre).

Sono vari i modi in cui si può festeggiare Halloween, ad esempio i più piccoli si divertono a travestirsi da mummie, vampiri, streghe, fantasmi, ecc e fare “dolcetto o scherzetto”, oppure si possono intagliare zucche, vedere film dell’orrore ma anche visitare luoghi sui quali si narrano molte leggende.

Vediamo appunto uno di questi, il cosiddetto Paese delle streghe, come arrivarci e qualche curiosità.

La leggenda del Borgo delle streghe: perché si chiama così?

Prima di tutto diciamo che questo luogo apparentemente magico si trova proprio qui in Italia, nello specifico parliamo della città di Calcata, un paesino della provincia di Viterbo dove vivono a malapena 1000 abitanti. Questo borgo si trova nella valle del Treja, non lontano da cascate spettacolari e su una montagna di tufo.

Questo luogo è chiamato “borgo delle streghe” per una ragione molto semplice e cioè perché un’antica leggenda narra che un tempo in questo luogo venissero praticati dei riti magici. Anzi, ancora oggi certe notti, in particolare quando tira molto vento, si dice che sia ancora possibile ascoltare il canto delle streghe che hanno animato questi luoghi.

In questa città magica, dove qualcuno dice che i riti propiziatori vengano praticati ancora oggi, si possono trovare botteghe, laboratori artigianali, cantine e in particolare una piazza con tre troni di tufo. Le case stesse del borgo, inoltre, sono particolari, infatti molte di loro sono collegate a delle grotte sotterranee, oggi usate come depositi.

Come raggiungere il Paese delle streghe per Halloween

Ci sono diversi modi per arrivare a Calcata, a seconda del luogo di partenza, pertanto qui forniremo un esempio nel caso in cui ci si trovi a Roma. Infatti, sappiamo che il borgo delle streghe si trova a circa 45 km dalla capitale e il modo più veloce per raggiungerlo è quello di usare la macchina.

In questo modo infatti il tempo di percorrenza sarà solamente un’ora circa (a meno che non ci sia traffico), mentre con i mezzi ci si dovrebbe impiegare più del doppio per arrivare a destinazione, in quanto con i treni e i bus il tempo di percorrenza può variare dalle due alle tre ore.

Infine, una volta arrivati, si può visitare oltre al borgo anche l’Opera Bosco Museo di Arte, un museo-laboratorio di arte contemporanea che si trova all’aperto e dove si possono trovare opere d’arte realizzate con il materiale del bosco stesso. Il biglietto d’ingresso costa 10 € (gratis sotto i 5 anni, 6 € dai 6 ai 13 anni e 8 € per studenti).

