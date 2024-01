Dove si trova il Paese più alto d’Italia? Cosa fare e quando visitare questo luogo

Per tutti gli appassionati di montagna e di paesaggi mozzafiato, non si può non conoscere il Paese più alto d’Italia.

Stiamo parlando di un luogo che, pur essendo molto conosciuto per le sue piste dove poter sciare in inverno, regala paesaggi e scorci davvero unici, tanto da essere diventato nel corso degli anni una delle mete preferite dagli italiani (e non solo).

Qual è dunque il Paese più alto d’Italia e come raggiungerlo? In questo articolo vediamo nello specifico come raggiungere questo luogo e cosa fare quando si decide di andarlo a visitare, in base alla stagione in cui si viaggia.

Qual è il Paese più alto d’Italia

Prima di andare a vedere in particolare cosa è possibile fare nelle zone del Paese più alto d’Italia, vediamo innanzitutto dove si trova questo luogo incantevole.

Stiamo parlando di Livigno, e la sua frazione Trapalle, che gode di ben 2.069 metri di altezza dal livello del mare, con il quale gli è stato attribuito il nome di paese più alto d’Italia.

Livigno offre a tutti i suoi visitatori dei luoghi e dei paesaggi mozzafiato, adatti a tutta la famiglia e ad esaudire i sogni e le passioni di tutti: dai più piccoli fino agli adulti.

Questo perché gode non soltanto di incantevoli piste dove poter sciare e divertirsi sulla neve, ma anche un interessante centro storico e luoghi naturali incantevoli dove poter fare passeggiate ed escursioni a contatto con la natura che cresce incontaminata.

Cosa fare nel Paese più alto d’Italia in inverno

Sicuramente tra i motivi che spingono sempre più persone a scegliere Livigno, il Paese più alto d’Italia, come meta del proprio viaggio invernale, riguarda le sue piste da sci.

Infatti, le piste di Livigno sono considerate tra le più belle ed entusiasmanti di tutta la Valtellina.

A questo proposito, il Paese più alto d’Italia offre in inverno tantissime possibilità ed esperienze, dallo sci alpino allo snowboard, non soltanto per i più esperti ma anche per chi è alle prime armi e per i bambini.

Ad oggi, infatti, Livigno gode di oltre 30 impianti di risalita, con circa 115 chilometri di piste innevate.

Per chi decide di visitare il Paese più alto d’Italia, Livigno, per praticare lo sci, quindi, è consigliabile acquistare lo skipass in base alle proprie esigenze, tra quello giornaliero, plurigiornaliero oppure stagionale.

Va detto, tuttavia, che Livigno non è soltanto il luogo perfetto dove poter sciare in inverno. Infatti, durante il periodo più freddo dell’anno, anche chi non pratica sport sulla neve avrà tantissime altre occasioni e attività alternative che potrà fare durante la sua vacanza a Livigno.

Tra queste, sicuramente l’esperienza della ciaspolata ma anche esperienze rilassanti presso centri termali e spa.

Cosa fare in estate a Livigno

Spesso si crede erroneamente che Livigno, il Paese più alto d’Italia, può essere il luogo adatto dove trascorrere soltanto le vacanze invernali.

In realtà, il “Piccolo Tibet” delle Alpi, offre anche tantissime altre bellissime esperienze da poter vivere durante la stagione estiva.

Qualche esempio? Sicuramente il Lago di Livigno, un vero e proprio gioiello incastonato tra le montagne. Qui in estate è possibile vivere delle esperienze originali, praticando sport d’acqua.

Oppure, per chi ama vivere dei momenti in sella ad una bici, Livigno offre anche la possibilità di godere di percorsi per Mountain biche o bici da strada, attraverso sentieri davvero unici e mozzafiato.

Ma non è finita qui, oltre alle visite al centro storico della città, Livigno va incontro anche a tutti coloro che hanno la passione per il golf e desiderano vivere una giornata all’insegna del divertimento, praticando questo interessante sport.

Insomma, anche in estate, così come per l’inverno, Livigno, il Paese più alto d’Italia offre tantissime attività adatte a bambini ed adulti.

