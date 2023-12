Con il suo fascino mozzafiato questo Paese è inaspettatamente il più economico d'Europa

Viaggiare è per tutti sinonimo di piacere. Spesso, però, si tende a rinunciare per il caro prezzo che comporta uno spostamento. Se vuoi avere un occhio di riguardo per il tuo portafoglio, c'è un Paese in Europa che fa al caso tuo.

L'Europa è un continente ricco di mete da visitare. Tuttavia, alcune città più di altre rendono difficile ai turisti spostarsi a causa della sollecitazione economica che comportano.

Alcuni viaggiatori scelgono di fare qualche sacrificio in più per non perdersi l'esperienza e la conoscenza culturale che il viaggio porta con sé. Altri, invece, scelgono di farne a meno o, in alcuni casi, ne sono costretti. È davvero possibile risparmiare viaggiando? Scopriamolo insieme individuando il Paese più economico d'Europa.

Il Paese più economico d'Europa: come viaggiare e vivere risparmiando

L'Ungheria, collocata nell'Europa centrale, offre diversi paesaggi e scenari culturali. Budapest, la capitale, oltre a essere nota per la sua architettura, è diventata una delle mete più visitate d'Europa soprattutto per i suoi costi ridotti rispetto alle altre città.

Dai voli fino ai pernottamenti negli hotel e ai prezzi dei ristoranti, la città ha dei prezzi bassi che non ostacolano la possibilità di vivere con qualità. Ecco le 3 tappe più note da scoprire a Budapest:

• Palazzo del Parlamento : simbolo della città, evoca l' indipendenza raggiunta dagli ungheresi tra la fine dell'800 e l'inizio del '900

• Castello di Buda : edificio storico in cui abitavano i re ungheresi, inserito nel 1987 tra i patrimoni dell'Umanità

• Terme: emblema del relax dalla frenesia della città. Le acque termali hanno proprietà benefiche che fanno di Budapest una capitale mondiale

Se siete ancora indecisi, ecco alcuni validi motivi per cui partire alla scoperta di Budapest:

• nel quartiere medievale di Buda puoi immergerti nella storia più antica e assaporare il fascino di una cultura eternata nel tempo

• oltre a goderti un po' di relax alle famose terme della città, puoi concederti qualche serata all'insegna della spensieratezza. Come fare? Basta optare per uno dei suoi numerosissimi locali e ristoranti . In particolare, passeggiando nei dintorni di piazza Liszt Ferenc e della Basilica di Santo Stefano , trovi pub e ristoranti in cui una tappa è d'obbligo. Cosa c'è di meglio che recuperare le energie assaporando qualche piatto tipico?

• a proposito di cucina... Come sempre, le culture straniere meritano di essere conosciute anche a tavola. Le tradizioni culinarie ungheresi sono saporite e speziate . La cucina locale talvolta è piuttosto pesante: il piatto forte è il gulasch , il famoso spezzatino di carne diffuso nella cucina mitteleuropea. Da provare anche le zuppe, gli spiedini di carne e formaggio. Non può mancare il langos, una sorta di pizzetta fritta con l'aggiunta di pomodori e verdure. Per la merenda, sono da assolutamente da gustare le fantastiche torte tipiche della pasticceria locale

• non solo sinagoga e chiese: tra le vie di Budapest puoi scoprire molti memoriali. C'è il Giardino delle Statue, con Marx, Engels, Stalin e Lenin. Imperdibile poi la passeggiata delle scarpe, lungo il Danubio. L'opera d'arte rievoca un episodio avvenuto nel corso della Seconda Guerra Mondiale, quando alcuni ebrei furono costretti a togliersi le proprie calzature prima di essere fucilati e gettati nel fiume

Il costo della vita

Un motivo in più per visitare l'Ungheria? Il costo della vita, naturalmente. I prezzi sono in media piuttosto contenuti, il che rende possibile trascorre diversi giorni nella Capitale ungherese e non solo, concedendosi anche un po' di shopping. A Budapest, per esempio, uno step alla Váci utca, la via dello shopping, è d'obbligo. E perché non fare un giretto anche al Vásárcsarnok, il mercato coperto centrale, o all’Ecseri, il mercato delle pulci permanente?

I prezzi sono in aumento anche in Ungheria, ma in generale resta una meta low cost. Vivere con 900/1000 euro al mese è possibile. Una stanza in un appartamento condiviso, con utenze comprese, può costare circa 300 euro, che diventano 400 per un monolocale. A pranzo, invece, puoi trovare locali in cui il menù costa solo 5 euro. Ci sono ristoranti in cui puoi concederti una cena con appena 15 euro e bar in cui una birra grande costa 2 euro. 15 euro è anche il prezzo dell'abbonamento mensile ai trasporti, se sei uno studente.

A confermarlo sarebbe un report recentemente pubblicato dal sito "TimeOut", riportando una serie di indicazioni sulle città europee più economiche. Il risultato? Quando si parla di convenienza, l'Ungheria si aggiudicherebbe il gradino più alto del podio.

Basandosi su diversi fattori statistici ed economici, sarebbe proprio l'Ungheria il Paese più economico d'Europa. Insomma, Budapest e dintorni non sono solo delle mete perfette per i tuoi weekend: se stai pensando di trasferirti all'estero, sappi che l'Ungheria è un Paese in cui vivere si rivela piuttosto conveniente. Gli affitti di norma sono contenuti, i servizi affidabili, il costo della vita è basso e raggiungere le altre principali città europee è semplice.