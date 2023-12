Italia, ecco i 10 paesi più belli con la neve: location da cartolina

L'Italia è uno dei posti più belli al mondo. Non è patriottismo, ma la pura e semplice realtà. Vediamo quali sono i paesi nostrani che diventano ancora più belli quando c'è la neve.

Italia, quali sono i paesi più belli con la neve? Ecco 10 perle

Paese che vai bellezze che trovi, specialmente in Italia. Da Nord a Sud abbiamo borghi incantevoli, talvolta anche poco conosciuti. Quando c'è la neve, poi, diventano vere e proprie cartoline. Quali sono i paesi più belli quando si tingono di bianco? Ne abbiamo selezionati dieci, delle vere e proprie perle.

Il primo non poteva che essere Santa Maddalena, in Val di Funes in Trentino Alto Adige. Una località magica che, con la sua chiesetta, sembra la classica ambientazione da fiaba. Restando in zona troviamo Nova Levante, in provincia di Bolzano. Vicino a Predazzo e a Vigo di Fassa, è il luogo ideale per quanti amano la montagna in tutte le stagioni. Che dire, poi, di Madonna di Campiglio? I tramonti vi lasceranno a bocca aperta.

Se vi trovate vicino Cuneo, invece, non potete che immergervi a Diano D'Alba, non lontano dalle strade del vino. Vi troverete nel cuore delle Langhe e assisterete a meravigliosi spettacoli della natura. Siete in Lombardia? Optate per la bellissima Livigno, in provincia di Sondrio. E' perfetta sia per gli amanti dello sci che della natura in genere.

Paesi con la neve: in Italia ci sono borghi da cartolina

Andando avanti nella classifica dei paesi più belli con la neve troviamo Feltre, in provincia di Belluno. Ai piedi delle Dolomiti, offre ai turisti anche una manifestazione storica affascinante: il Palio di Feltre, chiamato anche Palio dei Quindici Ducati.

In Piemonte troviamo un'altra perla: Corneliano d'Alba. In provincia di Cuneo, è stupenda in ogni stagione, ma d'inverno regala scorci indimenticabili. In zona trovate un altro paese da cartolina. Stiamo parlando di Castiglione Falletto, una piccola comunità nelle Langhe. Nato come insediamento romano, è stato poi il regno della famiglia dei Saluzzo prima e dei Savoia poi.

Vi trovate in Abruzzo? Campotosto, in provincia de L'Aquila, vi lascerà a bocca aperta. Il pezzo forte è proprio il suo lago, che è riserva naturale, ma anche il paesino merita una visita. E' una vera e propria location da fiaba. Concludiamo la lista dei paesi più belli con la neve con Livinallongo del col di lana, in provincia di Belluno. Poco distante da Passo Pordoi, uno dei luoghi più gettonati delle Dolomiti, trovate il paesino di Arabba. Le albe e i tramonti vi resteranno nel cuore.