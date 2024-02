Vuoi fare breccia nel cuore della tua amata? Ecco i 5 paesi più romantici del lago di Iseo

Percorrendo la sponda bergamasca del lago di Iseo possiamo incontrare dei meravigliosi e romantici luoghi: ecco i 5 paesi da non perdere.

Se vi trovate nei dintorni di Bergamo e state cercando un luogo perfetto per fare colpo sulla vostra dolce metà, non potete non fare tappa sul lago d'Iseo, uno dei laghi italiani più belli da vedere.

Una passeggiata sul lungolago, una visita al centro cittadino e una fermata nei paesi più romantici da vedere sul lago d'Iseo: vediamo quali sono e dove si trovano.

I 5 paesi più romantici del lago d'Iseo

Tra i laghi più belli d'Italia da vedere almeno una volta nella vita c'è anche il lago di Iseo, uno specchio d'acqua di puro romanticismo perfetto per le coppie che hanno voglia di trascorrere un weekend fuori porta, o che stanno pianificando una fuga d'amore lontano dalla città.

Sono 5 in particolare i paesi più romantici da visitare sul lago d'Iseo, nella sponda bergamasca:

1. Lovere; 2. Sarnico; 3. Riva di Solto; 4. Monte Isola; 5. Predore.

Lovere, meta ideale per una fuga romantica

La dama inglese Lady Mary Montagu definì Lovere come "il posto più romantico che abbia mai visto", e d'altronde non aveva tutti i torti.

Nella vostra passeggiata sulla sponda bergamasca del lago di Iseo, non potete perdervi la visita a Lovere, un magnifico borgo caratterizzato da vicoli e viuzze acciottolate, casette variopinte che si affacciano sullo sponde del Sebino Alto Lago.

Un luogo ideale per una fuga romantica, ma anche per una visita culturale tra battelli, passeggiate in montagna e visita alla Pinacoteca Tadini.

Sarnico, una perla del lago d'Iseo

Uno dei borghi più conosciuti sul lago d'Iseo è Sarnico, un piccolo paesino con il suo porticciolo e le vie tranquille e vuote.

Oltre al suo centro storico, Sarnico è noto anche per il lungolago e le magnifiche spiagge che in estate vengono prese d'assalto. Interessante è infine la visita alle sue ville in stile Liberty.

Riva di Solto, il nido d'amore del lago d'Iseo

Se siete alla ricerca di angoli nascosti e calette esclusive, Riva di Solto è il luogo perfetto per voi.

Questo meraviglioso paesino sul lago di Iseo gode di una posizione particolarmente privilegiata: i suoi colori, la vista sul Monte Isola, e la magnifica Corna Trentapassi che si riflette sul lago saranno lo sfondo perfetto per la vostra cena romantica.

Monte Isola, la fuga romantica

Prendendo il traghetto potete raggiungere anche il romantico Monte Isola, dal quale ammirare una vista pazzesca sul lago d'Iseo.

Inserito anche tra i borghi più belli d'Italia, questa perla è davvero perfetta per una fuga romantica: passeggiate, sentieri e percorsi trekking sono solo alcune delle attività disponibili. Per non parlare dell'assenza del traffico automobilistico, che rendono il luogo tranquillo e incontaminato.

Predore, il bacio dei tramonti

Chiudiamo la nostra passeggiata con l'ultimo borgo romantico sul lago di Iseo: Predore, un luogo incantevole che offre ai turisti e a chiunque passi da òì dei tramonti indimenticabili e spettacolari.

Da visitare in questo borgo ci sono: Torre Foresti, il Santuario della Madonna della Neve o di San Gregorio, Chiesetta San Giorgio e le meravigliose Terme Romane. All'ora del tramonto, fermatevi ad ammirare la bellezza del paesaggio e i colori della natura.