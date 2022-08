Se per molti aspetti non avere il passaporto è un limite, ci sono alcuni paesi in cui si può viaggiare comodamente senza passaporto, anche in un'isola dei Caraibi. Scopriamo insieme quali sono.

Per quanto sia vero che non avere il passaporto limita il viaggiatore all’interno di un limitato territorio, è anche vero che ci sono diverse opzioni tra le quali scegliere anche con il solo documento d’identità e la tessera sanitaria.

Oltre ai Paesi facenti parte dell’area Schenghen ci sono alcuni Paesi extraeuropei - in cui è possibile recarsi senza il passaporto. Tra i più conosciuti ricordiamo Albania, Bosnia, Città del Vaticano, Gibilterra, Liechtenstein, Principato di Monaco, Marocco, Turchia, Repubblica di Montenegro, San Marino e Serbia. Anche per le Azzorre e Madeira – zone extraeuropee di Spagna e Portogallo – è sufficiente la carta d’identità in corso di validità.

Tuttavia, esistono paesi facenti parte dell’Unione europea ma non rientranti nello spazio Schengen, che permettono l’ingresso nei confini con la sola carta d’identità: Bulgaria, Croazia, Cipro, Irlanda e Romania.

Per viaggiare verso l’Egitto o la Tunisia ci sono alcune accortezze da tenere a mente:

Egitto: è necessario possedere il passaporto con una validità residua di almeno 6 mesi;

Tunisia: si può viaggiare in Tunisia senza passaporto a patto che ci si rechi nel paese con un tour organizzato da un’agenzia di viaggi convenzionata. Altrimenti sarà obbligatorio l’utilizzo del passaporto con almeno 90 giorni di validità residua.

Trai Paesi dove andare senza passaporto ci sono anche i Caraibi



Potrà sembrare assurdo, eppure è tutto vero. Infatti, proprio perché rientra ufficialmente nel territorio francese, è possibile recarsi nelle Antille francesi, conosciute anche come Antille francesi dei Caraibi con il solo ausilio della carta d’identità.

Nello specifico si può viaggiare in direzione di una delle quattro isole principali:

Guadalupa

Martinica

Saint Martin

Saint Barthélemy

L’opzione migliore per risparmiare è quella di recarsi dapprima a Parigi con una compagnia low cost e da qui partire con uno dei numerosi collegamenti gestiti da Air France, Iberia, Corsair, Air Libertè…

A differenza delle quattro stagioni a cui siamo abituati in Italia, ai Caraibi l’anno si divide in secco e umido. Per evitare rischi ed un clima eccessivamente piovoso, è consigliabile recarsi nel periodo che va da dicembre ad aprile.

Antille olandesi

Un altro paradiso terrestre che non richiede l’utilizzo del passaporto sono le Antille olandesi, anche chiamate ABC Islands, situate a poca distanza dalle coste del Venezuela. Le isole maggiormente conosciute sono:

Curaçao

Aruba

Bonaire

Per raggiungere questo luogo non ci sono voli diretti dall’Italia, ma si può partire dall’Europa facendo una prima sosta ad Amsterdam con KLM o a Lisbona con TAP Air Portugal. L’altro modo per raggiungere le Antille olandesi è solamente con facendo scalo a Porto Rico.

Réunion

Cambiamo completamente posizione geografica e arriviamo a Réunion, isola del territorio francese situata nella parte occidentale dell’Oceano Indiano. Anche in questo caso il territorio è raggiungibile con la sola carta d’identità.

Il periodo ideale per recarsi a Réunion va da maggio ad ottobre, momento in cui il clima risulta più fresco e secco e soprattutto al riparo dal periodo degli uragani.