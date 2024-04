Passaporto, arriva l’agenda prioritaria per averlo in 30 giorni: la procedura ufficiale

Come funziona l’agenda prioritaria per la richiesta del passaporto? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il problema dei ritardi per le richieste di passaporto rappresenta un aspetto da non sottovalutare in Italia.

Infatti, il rilascio del documento in molti casi prevede dei tempi di attesa piuttosto lunghi.

A questo proposito, è stata introdotta la cosiddetta agenda prioritaria per la richiesta del passaporto. Si tratta di una procedura differente rispetto a quella ordinaria, avente come obiettivo proprio quello di andare a rallentare i ritardi sempre più frequenti nel rilascio del passaporto.

In questo articolo, quindi, vediamo come funziona la procedura prevista dall’agenda prioritaria per la richiesta del passaporto, ma anche quando è necessario il passaporto e in quali casi serve.

Come funziona l’agenda prioritaria per il passaporto

È stata recentemente introdotta la procedura dell’agenda prioritaria per richiedere il passaporto in tempi decisamente più brevi rispetto all’iter attualmente in vigore in Italia.

A questo proposito, stiamo parlando di una procedura telematica che può essere concessa esclusivamente per coloro che devono ottenere il passaporto entro 30 giorni per motivazioni dimostrabili.

Con l’introduzione dell’agenda prioritaria, dunque, viene prevista la differenziazione tra le due procedure: da un lato quella ordinaria seguita da tutti i cittadini, dall’altra quella straordinaria, concessa solo a pochi casi eccezionali.

A queste due procedure, si aggiunge un’ulteriore alternativa. Si tratta dei casi in cui il cittadino ha urgenza di partire entro 15 giorni, per motivi legati sia a studio, lavoro che anche salute o turismo.

In questo senso, sarà possibile fare riferimento ad un terzo metodo di richiesta del passaporto in tempi ridotti.

I requisiti per avere prima il passaporto

Come anticipato, per poter beneficiare della procedura legata all’agenda prioritaria per la richiesta del passaporto, è necessario dimostrare l’effettiva urgenza del cittadino italiano.

Ciò significa che, quando il cittadino si presenta all’appuntamento richiesto mediante la procedura straordinaria dell’agenda prioritaria, occorre anche avere un’accurata documentazione che attesti l’effettiva urgenza per il rilascio del passaporto in via prioritaria.

Tra i documenti che permettono di riconoscere la necessità del cittadino ad ottenere il passaporto in tempi ridotti, ci sono ad esempio i biglietti aerei quando sono stati già acquistati in precedenza.

Rientrano in questi casi anche eventuali carte e documenti che provano l’obbligo di trasferta per motivazioni legate allo studio o al lavoro.

Se, invece, l’utente ha la necessità di fare riferimento alla procedura più veloce per ricevere il documento del passaporto entro 15 giorni, la piattaforma online permette di scaricare un apposito modulo da esibire allo sportello dell’Ufficio Passaporti.

In generale, le Questure italiane stanno comunicando sui portali ufficiali l’attivazione della nuova procedura dell’agenda prioritaria per la richiesta del passaporto.

Mentre, per approfondire quali documenti sono considerati validi per poter dimostrare l’effettiva urgenza del passaporto, è possibile consultare il portale ufficiale della polizia di Stato, nella sezione dedicata.

Quando è necessario il passaporto?

Per capire se si rientra effettivamente nei casi di urgenza per fare richiesta del passaporto attraverso l’agenda prioritaria, vediamo ora quando è necessario il passaporto per spostarsi.

A questo proposito, i cittadini italiani possono spostarsi, senza bisogno di avere un passaporto, nei paesi che appartengono all’Unione Europea. In questi casi, infatti, è necessario soltanto essere in possesso di una carta d’identità valida per l’espatrio.

Al contrario, se si intende viaggiare in paesi extraeuropei, in questo caso è necessario avere sempre con sé il passaporto.

Sul tema, ti consigliamo anche la lettura del seguente articolo: Passaporto, tempi biblici per rilascio e rinnovo.

Dove serve il passaporto italiano?

Il passaporto italiano consente di spostarsi e visitare 190 paesi del Mondo, senza la necessità di dover fare richiesta di visto.

In tal senso, la classifica di Henley Passport Index, ovvero la classifica globale dei passaporti, vede l’eta al quarto posto in merito al numero di Paesi che è possibile visitare con un determinato passaporto.

I cittadini italiani ed europei hanno la possibilità di spostarsi in tutti i paesi dell’Unione Europea o dell’Area Schengen, senza dover avere il passaporto.

Per tutti gli altri Paesi che non rientrano in questa lista, con il passaporto italiano è possibile spostarsi senza un visto, in circa 157 paesi: dall’Albania al Regno Unito, dalle Maldive al Messico fino a Singapore, Tunisia e tanti altri Paesi.

In altri casi, invece, oltre al passaporto italiano occorre fare richiesta anche di uno specifico visto. Tra questi, la Giordania, l’Etiopia, ma anche la Cambogia, l’Arabia Saudita e altri.

Il consiglio, quindi, è che prima della partenza, è importante non soltanto assicurarsi di avere il passaporto in corso di validità per spostarsi liberamente anche nei paesi extraeuropei, ma anche di essere in possesso del visto necessario all’arrivo.

Leggi anche: Passaporto urgente per viaggio o lavoro, come fare per ottenerelo in tempi brevi.