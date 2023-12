Perché viaggiare ci rende felici? Secondo uno studio è questo il segreto per vivere meglio

Molti di noi lo aveva già intuito, ma perché viaggiare ci rende più felici? La voglia di partire per una nuova destinazione, il desiderio di scappare dalla routine, e l'intenzione di rilassarsi il più possibile: è davvero questo il segreto della felicità?

Ecco perché viaggiare ci rende felici e perché dovremmo investire i nostri risparmi in nuove esperienze culturali piuttosto che in beni materiali.

Viaggiare ci rende felici, ecco perché

Uno studio condotto dalla Cornell University, intitolato "A wonderful life: experiential consumption and the pursuit of happiness" e pubblicato sulla rivista Psychological Science, ha spiegato perché viaggiare ci rende felici. Il motivo potrebbe sembrare scontato, ma non lo è affatto.

Secondo i ricercatori, per trarre il massimo piacere e raggiungere uno stato di gioia duratura dovremmo investire i nostri risparmi e le nostre forze nella prenotazione di viaggi ed esperienze culturali, piuttosto che sperperare denaro in shopping o acquisti materiali.

Nulla è più forte dell'acquisto di un'esperienza sensoriale, che è in grado di appagarci e renderci felici ancor prima di essere vissuta.

Insomma, secondo i ricercatori, pare che i viaggi e le esperienze culturali - come la vista di una mostra, un concerto o una discesa sulla pista da sci - riescano a darci maggiore soddisfazione rispetto all'acquisto di un oggetto che abbiamo da tanto desiderato.

Il segreto per la felicità? Viaggiare nel mondo

Qual è allora il segreto della felicità? Viaggiare ci rende più felici, ma non solo: rispetto allo shopping, il cui appagamento termina nel momento dell'acquisto desiderato; con i viaggi la felicità precede la partenza e dura molto più a lungo.

Analizzando 1.200 recensioni di utenti sui loro acquisti, i ricercatori hanno notato come la metà di questi fossero esperienziali – ristoranti, concerti, spettacoli e viaggi –, mentre l’altra metà materiali (mobili, abiti, scarpe e oggetti).

Pare inoltre che le persone siano più spinte a recensire e consigliare esperienze (ristoranti, hotel, viaggi, ecc) rispetto a prodotti materiali.

Ci sono diversi fattori che ci spingono a pensare che i viaggi e le esperienze in generale ci facciano sentire più appagati e felici: pensiamo, per esempio, al coronamento di un desiderio di lungo periodo, alla minore competizione rispetto all'acquisto di beni materiali e al maggiore beneficio in termine di benessere personale.

L'attesa del viaggio ci fa sentire bene

Non solo viaggiare ci rende più felici, ma anche l'attesa per la partenza ci fa sentire bene e ci mette di buon umore: secondo gli studiosi, infatti, le settimane precedenti alla partenza riescono a ridurre lo stress di ognuno di noi e a migliorare il nostro umore.

La responsabilità di questi effetti è dovuta all'aumento della dopamina, un neurotrasmettitore che agisce su diverse funzionalità cognitive e sul meccanismo che ci fa provare piacere.

Infine, secondo un'ulteriore analisi pubblicata sul sito web The Conversation, andare in vacanza ci aiuta a sentirci meglio con noi stessi e con gli altri, e quindi ci permette di vivere meglio la nostra quotidianità.