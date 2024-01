Questa incredibile passerella sospesa sul lago di Como dista meno di un'ora da Milano

Nel cuore delle Prealpi lombarde, il trekking ai Piani dei Resinelli offre un'esperienza indimenticabile per gli amanti della natura e del paesaggio. Situato a nord-est del Lago di Como, questo itinerario è ideale per chi cerca una camminata suggestiva, con viste mozzafiato sulla Valsassina e le montagne circostanti della Grignetta.

La gemma della Valsassina

I Piani dei Resinelli, situati in un contesto naturalistico di eccezionale bellezza tra i comuni di Abbadia Lariana, Ballabio, Lecco e Mandello del Lario, offrono un panorama davvero unico. Quest'area, che in passato era utilizzata per alpeggio e caccia dalla famiglia Resinelli, oggi è divenuta una destinazione prediletta per gli amanti del trekking e delle escursioni all'aria aperta.

Tra i vari rifugi di montagna presenti nella zona, emerge il rifugio Carlo Porta, gestito con passione dal Club Alpino Italiano (CAI) e riconosciuto come uno dei più storici e caratteristici della Regione. La posizione privilegiata del Belvedere del Parco Valentino, situato a un'altitudine di 1.200 metri, regala una vista spettacolare che abbraccia il magnifico Lago di Como e si estende fino alle imponenti cime delle Alpi.

Questo punto panoramico è il luogo ideale per assaporare la tranquillità della natura e ammirare il fascino del paesaggio circostante, che varia dalle acque tranquille del lago alle vette maestose delle montagne, creando un contrasto visivo affascinante e ricco di sfumature. La bellezza e la varietà del paesaggio rendono i Piani dei Resinelli una meta imperdibile per chiunque desideri immergersi in un ambiente naturale suggestivo e ricco di storia.

Un trekking sospeso tra natura e storia: ecco perché scegliere i Piani dei Resinelli

Il trekking ai Piani dei Resinelli inizia dal Piazzale Daniele Chiappa, dove si può ammirare la Chiesa del Sacro Cuore, un significativo monumento dedicato alle vittime della montagna, testimoniando il legame profondo tra la comunità locale e l'ambiente alpino. Proseguendo lungo via Escursionisti, il percorso conduce i visitatori attraverso l'affascinante Parco Valentino, un'ampia area boschiva impregnata di storia e natura.

Leggi anche: Offre prodotti deliziosi e un castello mozzafiato questo borgo del Roero è meraviglioso

All'interno, si trova il Parco Minerario Piani Resinelli, un complesso minerario di origine rinascimentale che comprende tre miniere, tra cui la Miniera Anna, accessibile anche ai bambini, e la Miniera Sottocavallo, un intrigante labirinto sotterraneo di sette livelli. Lungo il cammino, non si può perdere la visita alla Casa Museo Villa Gerosa, che offre un interessante spaccato culturale del percorso, esponendo una ricca collezione che documenta la storia naturale e geologica delle Grigne, rendendo così l'escursione un'esperienza educativa oltre che panoramica.

Il gran finale del trekking

La destinazione finale, il Belvedere del Parco Valentino, è un punto panoramico da non perdere. La passerella sospesa offre una vista incantevole sul Lago di Como, incorniciata dalle montagne della Grigna. È il luogo ideale per una sosta fotografica, dove immortalare la bellezza del paesaggio circostante. Questo punto è accessibile tutto l'anno e rappresenta il culmine di un'escursione piacevole e rilassante.

Il trekking ai Piani dei Resinelli è un'esperienza che coniuga natura, storia e paesaggi indimenticabili. A un'ora di auto da Milano, l'itinerario è perfetto per una gita giornaliera, offrendo scorci panoramici, siti storici e la tranquillità della natura. Che siate escursionisti esperti o amanti delle passeggiate domenicali, i Piani dei Resinelli sono una meta da non perdere per chi desidera scoprire le meraviglie del Lago di Como da una prospettiva unica.

Leggi anche: Più spese e tasse per viaggiare in alcune città nel 2024, ecco dove e quanto costa