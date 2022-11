Da Roma a Londra, passando per Siviglia e Bruxelles. Abbiamo raccolto quelle la classifica delle 15 piazze più belle d’Europa. Ci sei già stato? Scoprile in questo articolo.

Stando alla recente indagine condotta da Jetcost.it, motore di ricerca turistica per programmare viaggi, alcune piazze europee si distinguono da altre per la loro bellezza e il loro fascino unico. Ed è proprio per questo motivo che meritano di essere viste almeno una volta nella vita.

In questo articolo abbiamo raccolto quelle che secondo la classifica sono considerate le 15 piazze più belle d'Europa. Continua a leggere per scoprirle.

Le piazze italiane più belle d’Europa

Nella classifica delle 15 piazze più belle d’Europa, le prime tre che si classificano sul podio sono italiane, facendo così guadagnare a tutti gli effetti la medaglia d'oro all’Italia. Vediamo insieme in che regione trovare le piazze più belle: sei già stato in tutte?

Prima in classifica: Piazza Navona, Roma

Inauguriamo la classifica con Roma e la sua iconica Piazza Navona, colei che si aggiudica la medaglia d’oro in questa classifica europea.

Sebbene sia stata rinnovata attorno al XV secolo, Piazza Navona affonda le sue origini in epoca romana. Forse non tutti sanno che originariamente, il suo posto era occupato dallo Stadio di Domiziano e dalla sua arena da 30 mila posti.

Inevitabile dire che il primato di Piazza Navona è guadagnato senz'altro anche grazie alla presenza delle tre celebri fontane che la compongono: la Fontana del Nettuno, quella del Moro e l’opera di Bernini, quella dei Quattro Fiumi, omaggio a Nilo, Danubio, Rio de La Plata e al Gange.

Seconda in classifica: Piazza del Campo, Siena

Continuiamo la classifica spostandoci verso la Toscana, in particolare arriviamo a Siena con Piazza del Campo e la sua inconfondibile Torre del Mangia.

La Piazza, rinomata in tutto il mondo per essere una delle bellezze architettoniche maggiormente integre e meglio conservate, oltre ad essere l’unica al mondo ad avere un’originalissima forma a conchiglia, è il simbolo della città e del suo Palio, che da più di 400 anni si svolge tra queste strade.

Terza in classifica: Piazza Pretoria, Palermo

Medaglia di bronzo va alla città di Palermo, con Piazza Pretoria, nota anche come Piazza della Vergogna. Con le la sua fontana di origine rinascimentale, Palermo si guadagna il terzo posto tra le piazze più belle d’Europa.

Iconica è la sua Fontana Pretoria risalente al 1554, opera di Francesco Camilliani. Inizialmente la sua costruzione venne commissionata dal fratello del vicerè di Sicilia e destinata al giardino del Palazzo di San Clemente di Firenze. Ma nel 1573, il senato palermitano acquistò la Fontana con l’intenzione di collocarla al centro della Piazza. Secondo fonti scritte, per adattare la collocazione della fontana nella piazza, vennero demolite diverse abitazioni.

Le piazze europee più belle in classifica

A seguire le prime tre classificate, vediamo quali sono le 13 piazze più belle d’Europa.

La Spagna si aggiudica ben 4 posizioni: al 4° posto con Plaza de España a Siviglia, al 7° posto con Plaza Mayor a Madrid, al 9° posto con Plaza del Obradoiro a Santiago de Compostela e al 14° posto con Plaza Mayor a Salamanca.

In quinta e decima posizione invece troviamo il Portogallo, rispettivamente con Praça do Comércio a Lisbona e Praça de São Tiago a Guimarães.

Continuiamo la nostra classifica con la londinese Trafalgar Square in 6° posizione, Piazza della Città Vecchia, a Praga in 8° posizione, Piazza della Santissima Trinità a Budapest in 11° posizione, La Grand-Place a Bruxelles in 12° posizione, la Piazza della Borsa a Bordeaux in 13° posizione e concludiamo con Monaco e la sua Marienplatz.