Non solo nel capoluogo lombardo: in questa città trovi una copia del Duomo di Milano

Avete mai sentito parlare del Piccolo Duomo di Milano? Si tratta di una chiesa molto simile a quella della Madonnina, ma di dimensioni parecchio inferiori. Vediamo dove si trova, qual è il suo nome vero e gli orari di visita.

Piccolo Duomo di Milano: dove si trova?

Se non avete mai visto il Duomo di Milano perché si trova troppo distante dalla vostra città di residenza o per qualunque altro motivo, sappiate che in Italia c'è un'altra chiesa molto simile. Non a caso, è stata ribattezzata Piccolo Duomo di Milano. Anche se il nome può trarre in inganno, l'edificio non si trova nel capoluogo lombardo, ma in una Regione nostrana che è piuttosto distante dalla cittadina ai piedi della Madonnina.

Mentre il Duomo milanese è la chiesa di ordine gotico più grande al mondo su cui si possa camminare sui tetti, il sosia di cui stiamo parlando è in miniatura. Stiamo parlando della Chiesa del Sacro Cuore del Suffragio di Roma. Affacciata lungo il Tevere in zona Prati, è stata aperta ai fedeli nel 1917.

Essendo la Capitale densa di monumenti e basiliche da visitare, il Piccolo Duomo di Milano passa spesso inosservato. Eppure, è un piccolo gioiello che merita di essere visto. Per notare le somiglianze con la chiesa milanese dovete recarvi tra via Ulpiano e via Paolo Mercuri, nelle vicinanze di piazza Cavour e a pochi metri dal Palazzo di Giustizia.

Generalmente, l'accesso alla Chiesa del Sacro Cuore del Suffragio, dedicata alle Anime del Purgatorio, è garantito quando non ci sono funzioni religiose in corso. Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti: dal lunedì al venerdì 9:00/12:00 e 16:00/19:00, mentre nei giorni prefestivi e festivi dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:45.

Quanti secoli ha il Duomo di Milano?

Mentre il Piccolo Duomo di Milano è stato costruito in stile gotico nel 1890 dall'architetto Giuseppe Gualandi, la cattedrale milanese ha origini molto più antiche. La sua costruzione, iniziata dopo la metà del ‘300 e terminata nel 1965, è durata 6 secoli. Consacrata da Papa Paolo VI, nel corso della sua lunga costruzione ha visto succedersi 78 diversi celebri architetti, ingegneri e scultori.

Qual è il vero nome del Duomo di Milano?

Anche se tutti lo conoscono come Duomo di Milano, il vero nome è Cattedrale Metropolitana della Natività della Beata Vergine Maria.

Cosa si trova sotto il Duomo di Milano?

Sotto al Duomo di Milano, precisamente nell'area sottostante all'altare maggiore, si trova una cripta stupenda. Progettata nel Cinquecento da Pellegrino Pellegrini, artista favorito di San Carlo Borromeo, è uno spazio a forma circolare. Al centro c'è un altare con reliquie, delimitato da otto colonne toscane di marmo. La volta della cappella presenta un affresco con i simboli dell'Eucaristia, la Passione e gli angeli, mentre ai lati c'è uno splendido coro ligneo.

Inoltre, sotto al Duomo meneghino, ci sono le fondamenta della prima cattedrale, la Basilica di Santa Tecla, costruita intorno al 313. Si accede direttamente dall'interno della chiesa, tramite una serie di scalini che non sono adatti ai diversamente abili. La vasca del battistero è un gioiello.

Quante chiese ci sono nella città di Milano?

Nella città di Milano ci sono 169 parrocchie, che fanno capo ad altrettante chiese.