Ponte dei morti 2022: hai già pensato a dove andare? Se non sai cosa fare per la festività di Ognissanti, ecco 10 idee di viaggio per trascorrere un weekend o una gita fuori porta con la famiglia, con gli amici o con il partner. In Italia o all'estero, il divertimento e il relax sono assicurati.

Mancano pochissime settimane al ponte dei morti 2022, ovvero le festività di Ognissanti che cade ogni anno a inizio novembre, e moltissimi italiani sono alla ricerca di idee di viaggio, offerte e sconti da sfruttare per godersi nuovi weekend fuori città. Dove andare per il ponte dei morti 2022?

Tra i ponti d’autunno da sfruttare per organizzare gite fuori porta ci sono anche i primi giorni di novembre: per i più fortunati si può godere di un weekend lungo, da sabato 29 ottobre 2022 a martedì 1° novembre 2022, mentre per molti altri – purtroppo – ci sarà una sola giornata (o due) libera dal lavoro.

Ecco quindi 10 idee di viaggio in Italia e all’estero per il ponte dei morti 2022: dove andare? Ci sono tantissime idee e offerte da scoprire per queste giornate: ecco le migliori mete da visitare con la famiglia o con il partner.

Ponte dei morti 2022: dove andare? Idee per il weekend

Se non hai idee su dove andare per il ponte dei morti 2022 sei ancora in tempo per scoprire quali città visitare, quali luoghi e borghi incantevoli scoprire e dove viaggiare in Italia e all’estero senza spendere troppo. Le idee e le offerte sono moltissime: bisogna solo distinguere tra weekend di Ognissanti, oppure gita fuori porta di una sola giornata.

Mentre sul calendario scolastico 2022-2023 di alcune Regioni è previsto un ponte lungo per la festività di Ognissanti; spesso i datori di lavoro concedono solo un giorno di libertà dall’ufficio: non sempre si riesce a godere del fine settimana libero.

Ecco quindi alcune idee per trascorrere una sola giornata con la propria famiglia o con il partner nella festività di Ognissanti, oppure alcune idee di viaggio per il weekend lungo del ponte dei morti 2022.

Ponte dei morti 2022: dove andare in Italia

Se hai a disposizione qualche giorno, o addirittura l’intero weekend del ponte dei morti 2022, puoi decidere di trascorrere un breve soggiorno presso i castelli del Ducato di Parma e Piacenza. Ci sono diverse offerte per hotel, alberghi o bed&breakfast da sfruttare per queste giornate.

Qui, in occasione della festività di Ognissanti, vengono organizzate delle visite e degli eventi speciali per grandi e piccini.

Ideale per tutta la famiglia, per esempio, è l’"Acchiappa il Fantasma", un evento divertente con animazione per bambini al Castello di Varano De' Melegari; oppure "Halloween nel castello millenario: a lume di candela nella notte magica", un tour animato all’interno del Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino che permette di scoprire le stanze più remote e le prigioni segrete de castello.

Un’altra alternativa è la visita alla vera e propria capitale di Halloween, ovvero Borgo a Mozzano in Provincia di Lucca, in Toscana: situato nella Valle del Serchio, dal 1993 questo piccolo borgo organizza moltissimi eventi interessanti e mostruosi per l'Halloween Celebration. L’ideale è trascorrere qualche giorno nei dintorni per godersi l’atmosfera oscura.

La notte del 31 ottobre di ogni anno è l’apice delle celebrazioni: spettacoli, show e fuochi d’artificio animeranno la notte più mostruosa dell’anno. Nel corso della “Notte Nera”, invece, viene rivissuta la leggenda di Lucinda.

Ponte dei morti 2022 nei parchi di divertimento: dove andare

E se invece hai a disposizione solo una giornata di riposo dal lavoro, ci sono altrettante occasioni da cogliere al volo per trascorrere il ponte dei morti 2022 e la giornata di Ognissanti in famiglia o con gli amici. Un’idea è quella di visitare alcuni dei parchi tematici più grandi del nostro Paese.

Tra tutti, a Gardaland sono in programma moltissimi eventi per celebrare il Magic Halloween: nella notte del 31 ottobre, per esempio, l’apertura è prolungata fino a mezzanotte per godersi la notte delle streghe e dei vampiri nel parco più grande e divertente d’Italia. Fino 1° novembre, quindi, grandi e piccini possono visitare il villaggio delle streghe o fare una foto insieme ai vampiri a Gardaland.

A Mirabilandia, vicino a Ravenna, invece, sono in programma diversi eventi per grandi e piccoli a partire dal 1° ottobre e fino al 6 novembre 2022: "Tunnel Horror", "Halloween Horror Festival", percorsi fatati e chiaramente tutte le attrazioni del parco aperte fino a tarda sera.

Ponte dei morti 2022: dove andare all’estero

Sempre in tema di parchi divertimento, se avete intenzione di spostarvi all’estero (magari in Francia), non potete perdere la visita a Disneyland: anche qui, come per i due parchi citati per l’Italia, ci saranno numerosi spettacoli ed eventi per grandi e piccini in tema Halloween.

Se invece vi trovate nei dintorni di Parigi, consigliamo alcuni eventi in programma per il ponte dei morti 2022: il tour a piedi del lato oscuro della città, tra luoghi maledetti e i fantasmi di Notre Dame; o il tour guidato del Cimitero Père-Lachaise, tra le tombe dei personaggi illustri come Jim Morrison e Oscar Wilde.

Per tutti coloro che invece preferiscono trascorrere il weekend di Ognissanti a Londra, avrete l’imbarazzo della scelta: Halloween è una festa molto sentita, come in America. Per esempio, al parco Legoland Windsor c'è il "Brick or Treat" (una sorta di “Dolcetto o scherzetto” italiano); oppure ai Warner Bros Studios si può partecipare a moltissimi eventi basati sulla saga di Harry Potter.

Infine, imperdibile la visita al castello di Dracula in Transilvania, Romania: le offerte per i viaggi in questo periodo sono moltissime e davvero imperdibili. Non c’è periodo migliore, se non il ponte dei morti, per godersi la magia (e il terrore) di questo luogo.