Le vacanze non finiscono mai: anche nei prossimi ponti d'autunno puoi organizzare una gita fuori porta con il tuo partner, con la tua famiglia oppure con gli amici. Se non sai dove andare segui questi consigli e idee per una gita fuori porta all'insegna della stagione autunnale. Prepara lo zaino: si parte!

Hai voglia di andare in vacanza? Nonostante la fine dell’estate, ci sono ancora moltissime occasioni e giornate da sfruttare per pianificare un weekend fuori porta in coppia, con la famiglia o con gli amici. Le temperature sono ancora gradevoli e ci permettono di stilare una lista con le migliori idee per gite fuori porta dove trascorrere i prossimi ponti d’autunno.

A partire dal mese di ottobre, ci sono diverse giornate perfette per preparare lo zaino, salire in macchina o prendere il treno e allontanarsi dalla frenesia quotidiana. Se hai voglia di trascorrere un fine settimana di completo relax, queste sono delle occasioni da non perdere.

Quali sono i ponti d’autunno? Ecco una lista con le migliori mete e alcune idee per organizzare una gita fuori porta in coppia, con la famiglia o con gli amici.

Quali sono i ponti d’autunno? Tutti i weekend da sfruttare per le vacanze

Non tutte le vacanze si svolgono in estate: dopo aver superato il caldo torrido, arriva l’autunno, una stagione bellissima per trascorrere qualche giornata o gita fuori porta, con la famiglia o con gli amici.

Le vacanze in autunno hanno una magia unica. Oltre al risparmio (alla fine dell’estate i prezzi calano decisamente per tutte le località), si possono godere il foliage, i magnifici colori del paesaggio, e le temperature ancora non troppo fredde: un momento perfetto da vivere in coppia o in famiglia.

Quali sono i ponti d’autunno da sfruttare per organizzare una gita fuori porta? Per quest’anno (purtroppo) le occasioni e i weekend liberi dal lavoro sono pochi.

Le uniche festività a disposizione per una gita fuori porta sono:

Martedì 1° novembre (Festa di Ognissanti);

Giovedì 8 dicembre (Festa dell’Immacolata).

Vediamo subito alcune idee di gita fuori porta per la coppia, per una famiglia o per un gruppo di amici.

Idee per una gita fuori porta in coppia: relax alle terme naturali

Il miglior modo per godersi una gita fuori porta in coppia, immersi nel relax più totale e lontano dalla routine quotidiana, è trascorrere una giornata presso le terme naturali libere italiane. Qui, a differenza dei centri termali moderni, potrete godere della bellezza della natura a costo zero.

In Italia ci sono tantissime terme naturali da visitare per godersi il relax. Tra le migliori – secondo la classifica di Traver365 – troviamo:

le terme di Bormio (SO), Pozza di Leonardo da Vinci;

le terme di Fordongianus (OR), con un piccolo contributo per l’ingresso;

le terme libere in Località Petriolo, Monticiano (SI);

le terme libere di Saturnia, Cascate del Mulino, Manciano (GR);

Vulcano terme a Lipari (Sicilia).

In alternativa, in Italia esistono davvero tantissimi centri termali che offrono ogni tipo di servizio: dal bagno turco alla sauna, fino ai massaggi e percorsi relax per la coppia.

Idee per una gita fuori porta in famiglia: alla scoperta del foliage

Se siete alla ricerca di idee per una gita fuori porta in famiglia, magari in compagnia di bambini e ragazzi, una delle scelte migliori è la scoperta del foliage.

Con questo termine intendiamo la colorazione delle foglie degli alberi in autunno: dal verde intenso della bella stagione, si tingono piano piano di colorazioni tra l’arancione, il rosso, il viola e il marrone. Il paesaggio è spettacolare per grandi e piccini.

Uno dei migliori modi per godersi un panorama mozzafiato grazie alla tavolozza di colori autunnali è salire sul trenino del foliage delle Valli Alpine. A partire dal 15 ottobre e fino al 6 novembre 2022 è possibile salire a bordo di questo treno e percorrere la tratta Vigezzina-Centovalli, che collegano Italia e Svizzera: un percorso di 52km che rimarrà impresso nella mente di tutti.

Questo bellissimo trenino del foliage è stato inserito da Lonely Planet fra i 10 percorsi in treno più spettacolari e suggestivi al mondo.

In alternativa, è possibile visitare uno dei percorsi guidati alla raccolta delle olive o dell’uva, oppure assistere alla “Desmontegada” (ovvero la discesa del bestiame degli alpeggi estivi). E ancora: l’autunno è la stagione perfetta per visitare il Parco Nazionale del Gran Sasso (in Valle d’Aosta).

Idee per una gita fuori porta con amici

Se invece avete intenzione di trascorrere una giornata insieme ai vostri amici, le idee di gita fuori porta che si possono seguire sono tantissime: a partire dalla visita di alcune delle più belle città d’arte d’Italia fino alla scoperta dei borghi più belli d'Italia (che in autunno sono ancora più magici grazie ai colori del paesaggio).

Per non parlare delle giornate da trascorrere sul lago di Garda, sul lago Maggiore o sul lago di Como: se risiedete in una delle città limitrofe a queste zone, l’occasione è ottima per godersi una giornata di relax sulle sponde dei più bei laghi d’Italia.

E ancora: se siete alla ricerca di una gita fuori porta all’insegna del trekking e dell’avvenuta, in Italia esistono moltissimi percorsi appassionanti e sfide avvincenti da lanciare ai vostri amici: dalle zipline ai ponti tibetani, fino alle bellissime cascate naturali che offre il nostro Paese.