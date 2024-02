La chiamano Portofino del Lago di Garda, ecco la location mozzafiato da non perdere

Punta San Vigilio è una delle location più belle del Veneto, e non a caso è definita la "Portofino del lago di Garda": ecco la storia, cosa vedere e cosa fare in questo luogo mozzafiato.

Molti la conoscono per la sua storia, altri l'hanno vista in foto, ma solo in pochi hanno visitato quella che viene chiamata la "Portofino del Lago di Garda", una location romantica ed esclusiva, mozzafiato e davvero unica nel suo genere. Inserita nel Comune di Garda, in Veneto, è una zona davvero panoramica che nasconde segreti e paesaggi spettacolari.

Ecco cosa vedere nella splendida Portofino del Lago di Garda: dove si trova, come arrivare e cosa visitare sul posto.

"Portofino del lago di Garda", ecco dove si trova

Punta San Vigilio è un'oasi di pace e tranquillità, la Portofino del lago di Garda, così come molto l'hanno definita, proprio per i suoi scorci meravigliosi e per le sue spettacolari viste panoramiche che ogni giorno affascinano turisti e residenti.

Ci troviamo sulla sponda veronese del lago di Garda, nel Comune di Garda appunto, in una delle località più romantiche della zona e probabilmente unica nel suo genere.

La proprietà voluta dai Conti Guarienti di Brenzone è raggiungibile a piedi in un percorso di circa 3km che si snoda sulle rive del lago di Garda: qui vi hanno soggiornato moltissimi personaggi illustri, tra i quali il Re di Napoli, Napoleone, lo Zar Alessandro II, Winston Churchill, e persino il principe Carlo di Inghilterra.

Una dimora storica che ha ispirato numerosi poeti, per esempio Ghoete, che descrive questo luogo come una "meraviglia della natura e spettacolo incantevole".

Cosa vedere a Punta San Vigilio

Se vi trovate sul lago di Garda, state visitando Bardolino o altre meravigliose località nei dintorni, e avete voglia di trascorrere una giornata a Punta San Vigilio, dovete sapere quali sono i luoghi più belli da vedere.

Partiamo dalla sontuosa Villa Guarienti, l’elegante edificio risalente al 1550, costruita per l’umanista Agostino Brenzone: questa meravigliosa struttura a loggiati sorge in mezzo ad un giardino fatto di piante ornamentali, specie principalmente autoctone, statue marmoree e lapidi neoclassiche.

Una chicca interessante è il Porticciolo di Punta San Vigilio, ovvero un piccolo porto rotondo dove il tempo sembra essersi fermato: qui potrete sorseggare una bibita fresca, o del buon vino locale al bar, oppure gustarvi una cena romantica affacciata sulle sponde del lago di Garda.

Una passeggiata lungo i vicoli e un salto indietro nel tempo: questo luogo è davvero unico nel suo genere, completamente separato dalla strada sovrastante, e immerso nella tranquillità più assoluta. Il posto perfetto per una fuga romantica dalla città.

Dove dormire a Punta San Vigilio

Se volete trascorrere qualche giorno a Punta San Vigilio, potete prenotare una delle meravigliose e lussuose camere di Villa Guarienti: pochissime location esclusive e per pochi, ma sicuramente imperdibili e romantiche.

Sulla terrazza sorge invece un ristorante elegante dove potrete gustare piatti tipici del lago di Garda, dal pesce alla carne, fino ai vini di produzione locale.

Presso al Taverna San Vigilio, invece, potete godervi un aperitivo con vista diretta sul porticciolo e godervi un momento romantico di assoluto relax.