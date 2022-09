C'è chi è già tornato dalle ferie ma anche chi le sta programmando per il mese di settembre. Ma quali sono le mete ideali per godere ancora del clima mite che questo mese è ancora in grado di regalarci?

In questo articoli vediamo quelli che sono i 10 luoghi più belli da visitare a settembre, sia in Italia e Europa.

Le mete italiane migliori per partire a settembre

Salento

Se non siamo ancora pronti a giacche e pantaloni lunghi, il sud Italia riesce ancora a regalarci qualche spiraglio di estate. Il Salento, oltre ad offrire giornate di sole e mare quasi come ad agosto, permette di godere di temperature piacevoli, spiagge decisamente meno popolate e prezzi più bassi rispetto a quelli del mese precedente.

Amalfi

Stesso discorso vale per Amalfi e la Costiera amalfitana, che riescono a regalare momenti meno caotici e consentono di apprezzare di più il paesaggio, rispetto ai periodi di alta stagione estiva dove turisti provenienti da tutto il mondo affollano la costa.

San Vito Lo Capo

Considerata una delle più belle località marittime della Sicilia, San Vito Lo Capo offre temperature ancora piuttosto calde che si aggirano attorno ai 26°C, ma senza il caldo afoso dei mesi estivi. Inoltre, se vi troverete da queste parti tra il 16 e il 25 settembre, non perdetevi il Cous Cous Fest, un Festival internazionale tra di sfide e appuntamenti di cucina, incontri culturali e degustazioni.

Cinque Terre

Prese d’assalto nei mesi estivi, le Cinque Terre sono un’altra meta da segnare per il mese di settembre. Infatti, il clima mite e temperato della Liguria, regala giornate piacevoli e non troppo afose. Inoltre, oltre ad essere situate in una posizione suggestiva a picco sul mare, accolgono ogni esigenza: dal trekking, alla giornata relax al mare. Generalmente è sufficiente un week-end lungo per visitarle, in quanto sono tutte vicine e ben collegate tra di loro.

Isola d’Elba

Un’altra meta idonea per alleggerire questo settembre è l’Isola d’Elba, che oltre ad essere ideale per gli amanti della natura con i suoi trekking affacciati sul mare, è anche perfetta per godersi le acqua calde di un mare calmo e pacifico. Le temperature si aggirano intorno ai 18°C e i 25°C e le piogge sono quasi del tutto assenti. Inoltre, la quasi assenza di turisti, assicura una migliore vivibilità per rilassarsi ancora e assicurarsi qualche giorno di pace e tranquillità.

Le mete europee perfette per il mese di settembre

Grecia

Il clima in Grecia a settembre è piuttosto caldo e le temperature medie si aggirano tra i 22°C e 28°C. Inoltre, non essendo più piena stagione, troverete costi più contenuti e meno turisti ad affollare le spiagge. Tra le mete migliori c’è senza dubbio Creta, che essendo l’isola più a sud, oltre a regalare un mare piuttosto caldo è anche un ottimo punto di partenza per visitare le spiagge limitrofe quali Balos, Falassarna o Elafonissi.

Ma anche per visitare qualche sito archeologico in tutta tranquillità. Anche l’Isola di Rodi offre un clima ideale per essere visitata a settembre, offrendo temperature che arrivano a 29°C di giorno mentre la sera attorno ai 19°C.

Spagna

Settembre è senza dubbio il mese ideale per visitare Tenerife, quando le temperature sono ideali per godere ancora degli ultimi raggi di sole della stagione. Le giornate sono calde, ma non afose come nei giorni estivi e le spiagge offrono paesaggi paradisiaci con acque cristalline e soprattutto meno popolate da folle di turisti.

Croazia

Oltre ad essere facilmente raggiungibile dall’Italia grazie ai collegamenti frequenti, i costi sono piuttosto sostenuti. A seconda che siate più per la movida e quindi per destinazioni come Pag, Krk e Hvar o preferiate mete più trasversali, come Spalato, Zagabria, Dubrovnik e Lissa, città d’arte e sede di numerose attrazioni storiche e culturali, il paese è la meta ideale a settembre, quando le temperature non sono ancora rigide e le giornate piacevolmente miti.

Portogallo

Partendo dal presupposto che il clima è piuttosto mite e quindi qualsiasi periodo dell’anno va bene per essere visitata, Lisbona è tra le città migliori per godere al meglio la bellezze portoghesi. In questo periodo dell’anno, le temperature a Lisbona sono ancora gradevoli, aggirandosi tra i 17 e i 26 gradi. Stessa cosa per il mare, che mantiene il tepore estivo e permette ai surfisti di godere appieno della forza delle onde.

Malta

Settembre è senza dubbio il mese migliore per godere le bellezze di questa isola del Mediterraneo. Oltre ad approfittare delle condizioni meteo favorevoli con un clima mite e sereno, Malta offre al contempo una discreta movida notturna e volo e pernottamento decisamente più bassi rispetto a quelli dei mesi estivi. La Valletta, con il suo centro storico saprà regalarvi relax e divertimento, ma anche numerose opere architettoniche, tra cui la famosa Concattedrale di San Giovanni, in stile rinascimentale e barocco.