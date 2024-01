Una meta italiana tra i 10 posti più belli del mondo da vedere almeno una volta nella vita

Ognuno di noi dovrebbe stilare la lista dei luoghi da visitare almeno una volta nella vita: potremmo inserire mete italiane, europee e persino mondiali. Ma conoscete i 10 posti più belli del mondo?

Ecco la classifica delle mete imperdibili da vedere almeno una volta nella vita almeno per gli italiani.

I 10 posti più belli del mondo, la classifica

Al decimo posto nella classifica dei posti più belli del mondo - da vedere almeno una volta nella vita, seppur molto distanti dall'Italia - si trova il Sossusvlei, il magnifico deserto delle dune rosse, in Namibia. In pochi conoscono questo luogo, eppure è considerato uno dei più spettacolari al mondo.

Nono posto per la città di Bagan, in Myanmar (Birmania): conosciuta anche come Pagan, è ad oggi uno dei siti archeologici più spettacolari di tutta l'Asia. Segnare tutti i luoghi religiosi di quest'area è praticamente impossibile: meglio valutare le priorità personali e costruirsi il proprio itinerario.

Anche le Dolomiti italiane entrano nella classifica dei posti più belli del mondo, guadagnando un ottimo ottavo posto. Un patrimonio davvero inestimabile, dei paesaggi mozzafiato in qualunque stagione e tantissime località da non perdere: da Madonna di Campiglio a Pinzolo, dalla Val di Fassa alla Val di Fiemme, fino a Cortina D'Ampezzo.

Settimo posto per Tamil Nadu, in India, un meraviglioso luogo molto rinomato per i templi indù in stile dravidiano. Questo luogo non è ancora assalito dal turismo di massa e anche per questo motivo merita di essere visitato almeno una volta nella vita.

Spostiamoci in Giappone per ammirare la fioritura dei ciliegi, che è stata inserita al sesto posto nella classifica dei posti più belli del mondo. Nella regione del Kansai dove si trovano le città di Osaka, Kyoto e Nara, i ciliegi fioriscono a fine marzo-inizio aprile. A Tokyo e Yokohama, invece, la fioritura inizia negli ultimi giorni di marzo e culmina nella prima settimana di aprile.

Posti più belli del mondo, la top 5

Saliamo al quinto posto dove troviamo Bora Bora, nella Polinesia francese: inutile dire che la laguna di Bora Bora è una delle più belle al mondo, una piscina naturale multicolore e luminosa imperdibile, da visitare almeno una volta nella vita.

Andiamo ora verso la Cina, a visitare il parco naturale Zhangye Danxia, al quarto posto della nostra classifica. Ci troviamo in un'area protetta situata nella provincia di Gansu, nella Cina nord-occidentale, che si estende per ben 510 km²: qui si possono ammirare le meravigliose Montagne Arcobaleno.

Saliamo al terzo posto e troviamo le meravigliose Isole Lofoten, in Norvegia: meta ideale per chi vuole vedere l'aurora boreale o il cielo a mezzanotte, ma anche per chi ama le vacanze fuori stagione.

Secondo posto per la famosissima cittadina di Machu Picchu, in Perù: costruita nel XV secolo, è famosa per le mura a secco formate da enormi blocchi di pietra tenuti insieme senza l'uso della malta, oltre che per gli edifici disposti secondo gli allineamenti astronomici.

E al primo posto tra i più belli al mondo c'è la strada "Great Ocean Road", in Australia: un tratto di 243 chilometri (151 miglia) lungo la costa sud-orientale del Paese, tra le città di Torquay e Allansford, in Victoria. Curve pazzesche e panorami spettacolari: impossibile non innamorarsi.