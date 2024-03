Tra le montagne della Lombardia sorge un regno di ghiaccio: è perfetto se ami il trekking

Dove si trova il regno di ghiaccio della Lombardia? Un posto magico, che fa immergere in un ambiente quasi surreale: ecco come si chiama.

Avete mai sentito parlare del regno di ghiaccio della Lombardia? Un luogo magico, quasi da fiaba, con cascate e ruscelli congelati. Ecco dove si trova, come si raggiunge, quanto è lungo il percorso e a chi è consigliato.

Regno di ghiaccio della Lombardia: ecco dove si trova

Se siete appassionati di trekking e amate la montagna non potete perdervi il regno di ghiaccio della Lombardia. Immerso tra le cime maestose, offre uno spettacolo meraviglioso, raro in Italia. Cascate e ruscelli ghiacciati, che accompagnano lungo un percorso che, dal latino, si chiama strada difficile o cattiva. Ovviamente, la realtà è ben diversa.

Il regno di ghiaccio della Lombardia è la Via Mala di Scalve, un percorso incastonato tra le vette delle Alpi Orobie, che si snoda attraverso il territorio montano della Valle di Scalve. Il tragitto, è bene sottolinearlo, non ha nulla di "strada cattiva". La bellezza spettacolare delle cascate ghiacciate ne sono la prova.

Il percorso completo della Via Mala di Scalve è di circa 15 chilometri, una distanza assolutamente fattibile. Coloro che non avessero voglia di camminare così tanto possono adattare il tragitto alle proprie esigenze. La passeggiata è considerata di media difficoltà, visto che presenta alcuni tratti più impegnativi. Bisogna prestare attenzione soprattutto al terreno scivoloso.

Quanto tempo ci vuole per raggiungere il regno di ghiaccio della Lombardia?

Per raggiungere il regno di ghiaccio della Lombardia ci vogliono solitamente tra le 6 e le 8 ore. Ovviamente, la durata del percorso dipende dal passo, dalle condizioni del sentiero e anche dalla resistenza fisica individuale. Si parte dal caratteristico borgo di Schilpario, seguendo il sentiero che si inoltra tra le montagne circostanti.

Il percorso della Via Mala di Scalve è ben segnalato, con marcatori e segnavia che guidano gli avventori. E' comunque consigliato portare con sé una mappa dettagliata del tragitto e utilizzare il Gps o una bussola, specialmente in inverno quando i segni possono essere coperti dalla neve.

Durante la passeggiata si incontra la bellissima Cascata del Rio Aviasco, che offre strane sculture di ghiaccio che fanno immergere in un’atmosfera surreale. I ruscelli congelati, poi, creano quel bellissimo effetto gioielli ghiacciati che con i raggi del sole rendono tutto ancora più magico.

Ovviamente, prima di avventurarvi per il regno di ghiaccio della Lombardia ricordatevi di presentarvi sul posto con il giusto abbigliamento, scarponi compresi. Non andate mai soli, ma sempre accompagnati e non dimenticate di portare bevande calde, barrette energizzanti o cioccolata e il cellulare carico.