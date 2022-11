Vorresti programmare già le vacanze estive ma il rincaro dei prezzi ti spaventa? Scopri subito le offerte imperdibili di Ryanair per partire la prossima estate spendendo poco.

Siamo entrati da poco nell’autunno e per molti è difficile affrontare questo periodo di pioggia e freddo senza lasciarsi scaldare dall’idea di programmare le vacanze estive. Scopriamo alcune delle imperdibili mete europee e offerte low cost che Ryanair ha già reso note per l’estate 2023.

Uno degli elementi da non trascurare è la prenotazione anticipata. Ed è per questo motivo che conviene non farsi scappare la prenotazione entro il 20 novembre, la quale consentirà di viaggiare con tariffe low cost dal 1° aprile 2023 al 30 settembre 2023.

Si prospetta pertanto un’estate low cost a partire da appena 22,99 euro per coloro che riusciranno ad accaparrarsi i voli offerti da Ryanair.

Tra le destinazioni europee più quotate riportiamo di seguito alcune offerte imperdibili:

Da Milano Bergamo ad Atene

il 26 giugno 2023 a soli €30,49

il 5, 6, 8, 14, 18, 19, 21, 25 e 26 giugno 2023 a €38.99

il 23, 24, 27, 28, 30, 31 agosto 2023 a €29,00

anche nel mese di settembre Ryanair propone offerte low cost quasi tutti i giorni del mese ad appena €29,00

Da Milano Bergamo a Malta

il 6, 7 13, 14, 20, 21 e 22 giugno 2023 a €32,99

il 6 e il 12 luglio 2023 a €38,99

il 23 e 30 agosto a €32,99

Da Milano Bergamo a Barcellona

il 21, 27 e 27 giugno a €35,99

il 4, 11 e 18 luglio a €35,99

il 22, 23, 29 e 30 agosto a €35,99

il 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 e 27 settembre a €35,99

Inoltre partendo da Roma si avrà la possibilità di prenotare un volo per Ibiza a partire da 30 euro, verso Zagabria da 32,99 e Malaga a per 33,99.

Infine per chi parte da Napoli invece si potranno trovare voli per Malta da 22,99 euro e Salonicco da 38,99 euro.

