Dal tatami al tempio buddista: dove trovare un ryokan giapponese in Italia

Il ryokan giapponese in Italia, che riprende le tradizionali locande del Sol Levante è stato ricavato da tre antichi casali in provincia di Macerata

Per chi ama il Giappone e non può permettersi al momento di programmare un viaggio, c'è la possibilità di immergersi nell'atmosfera mistica e rarefatta della Terra del Sol Levante con i giardini giapponesi presenti in Italia ma anche con i Ryokan come quelli che si trovano nelle Marche. Ecco qualche soluzione per trovare incantevoli angoli di Giappone in luoghi inaspettati del nel nostro Paese.

Giardini e Ryokan giapponesi in Italia

Nel caos frenetico delle nostre giornate, è possibile staccare la spina per qualche ora - o qualche giorno - dalle incombenze quotidiane con una passeggiata immersi nell'atmosfera contemplativa di un giardino giapponese o con un bagno rilassante nella piscina di un Ryokan.

Ovviamente l'ideale sarebbe quello di un viaggio in Giappone ma chi attualmente non può permetterselo per mancanza di tempo o denaro (di questi tempi probabilmente di entrambi), c'è la possibilità di trovare angoli mistici di Oriente anche in Italia.

Una esperienza alla portata di tutti è quella di organizzare una passeggiata in uno dei giardini in stile giapponese presenti in Italia che offrono emozioni sempre nuove a seconda delle stagioni. Ce ne sono vari nel nostro Paese, come quello dell'Istituto Giapponese di Roma, il primo costruito in Italia dall'architetto Ken Nakajima. Tra ciliegi, glicini e un piccolo ponte, ci si troverà catapultati in un'altra dimensione, fuori dalla vita frenetica della Capitale.

Ovviamente anche la visita in un museo dedicato all'arte e alla cultura giapponese è un'ottima scelta per immergersi in una realtà più contemplativa e confrontarsi con uno stile di vita diverso dal nostro. Tra i vari presenti in Italia ricordiamo: il Museo Nazionale d’Arte Orientale Giuseppe Tucci a Roma. il Museo d’arte orientale Chiossone, a Genova, il Museo dell’Arte Orientale (Mao) di Torino e quello di Trieste.

Una vera "full immersion" con il mondo giapponese è possibile, soggiornando almeno per una notte in un ryokan.

Cos'è un ryokan

Il termine "Ryokan" è composto letteralmente dai caratteri “struttura” e “viaggio”. Si tratta di caratteristiche locande giapponesi, che si differenziano dagli hotel e che permettono di tornare ai ritmi e ai sapori del passato. Ce ne sono molte in Giappone e le loro principali caratteristiche sono quelle di far soggiornare i propri ospiti in stanze arredate nel tradizionale stile nipponico (quindi con porte scorrevoli shoji, tatami, futon ecc.) e soprattutto di offrire i tipici piatti della cucina Kaiseki. Si tratta di una cucina non particolarmente diversa da quella tradizionale giapponese ma con la caratteristica di essere disposta in una miriade di piccole porzioni enfatizzate da contenitori in porcellana finissima.

Altre caratteristiche dei ryokan sono i bagni rilassanti termali e il classico yukata (kimono di cotone) da indossare nella camera insieme alle pantofole (srippa).

Quando la meta è proprio il viaggio

Proprio in base alle caratteristiche elencate, ben si capisce che i Ryokan sono una vera e propria meta nel viaggio di un giapponese che fugge dallo stress della città. E lo è ancora di più per un visitatore occidentale, posto che dovrà uscire dalla comfort zone dei propri usi e costumi, A cominciare dalla colazione salata per finire con la cena spesso offerta nella stessa camera dove si dorme nel caratteristico futon (materasso arrotolato della cultura giapponese).

Ryokan giapponese nelle Marche

Per quanto riguarda l'Italia, ci sono molti hotel che offrono camere arredate in stile giapponese, bagni termali e altre attrazioni che strizzano l'occhio all'armonia orientale ma a San Genesio nelle Marche, esistono dei veri Ryokan-

La struttura ricettiva -un virtuoso - esempio di Bio integrazione architettonica rurale Marchigiana e Giapponese - è composta da 3 casali in pietra e legno totalmente immersi nella natura. Oltre ad offrire varie sale dedicate alla meditazione e un vero Tempio buddista, dai tatami agli oli essenziali, gli ambienti dedicati al soggiorno e pernottamento sono studiati nei minimi dettagli affinché il viaggio diventi essenzialmente introspettivo e dedicato alla meditazione.