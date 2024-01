Questa meravigliosa abbazia è un capolavoro di arte e storia: ecco dove si trova

Dove si trova una meravigliosa abbazia italiana? Ecco come raggiungerla e quali sono le caratteristiche della Sacra di San Michele.

Tra i monumenti storici e culturali più belli presenti in Italia, c’è sicuramente una meravigliosa abbazia, un capolavoro di arte e storia, che è divenuto con il tempo uno dei simboli letterari per eccellenza che si trova proprio in una Regione italiana.

Stiamo parlando della Sacra di San Michele della Chiusa.

In questo articolo, quindi, vediamo dove si trova questa meravigliosa abbazia, la cui costruzione risale al X-XI secolo e quali sono le sue caratteristiche principali.

Dove si trova la Sacra di San Michele

In molti sicuramente avranno già sentito parlare di questo monumento culturale, la Sacra di San Michele della Chiusa. Si tratta di una abbazia benedettina che si trova nel territorio del Comune di Sant’Ambrogio, ovvero a circa 40 chilometri da Torino.

Nel tempo, grazie alle sue caratteristiche, oltre a diventare un simbolo letterario dell’Italia, la Sacra di San Michele è divenuta un vero e proprio monumento simbolo della Regione del Piemonte.

Oggi l’abbazia benedettina è nota a tutti con il nome di Sacra di San Michele, ed è stata costruita nell’epoca medioevale sul Monte Pirchiriano. Si tratta di un antico Monte di Porci a 962 metri di altitudine, situato di fronte al Monte Caprasio.

Per precisione, la Sacra di San Michele si trova proprio nel punto in cui la cosiddetta Valle di Susa si affaccia sulla pianura torinese.

Per raggiungere la Sacra di San Michele è possibile percorrere anche diversi itinerari di livello escursionistico, davvero suggestivi. Infatti, durante il percorso è possibile godere della natura e del verde che cresce incontaminato.

Tra i sentieri più conosciuti per poter raggiungere l’abbazia in Piemonte, c’è ad esempio il sentiero 502 da Sant’Ambrogio - La Via Crucis.

Si tratta di un percorso che prende avvio da dietro la Chiesa di San Giovanni Vincenzo del Comune di Sant’Ambrogio, e che prosegue il cammino per le 15 croci della Via Crucis.

Un altro percorso per poter raggiungere l’abbazia è quello del sentiero 503 che parte dalla Chiesa di San Pietro Apostolo nel comune Chiusa San Michele.

O ancora, c’è un percorso più lungo rispetto ai due precedenti, che è quello del sentiero 562.

Per chi desidera, invece, raggiungere la Sacra attraverso un percorso più panoramico, sicuramente quello più adatto è il Sentiero dei Principi 501.

Le caratteristiche di questa meravigliosa abbazia in Piemonte

Vediamo ora la storia e le origini della costruzione della Sacra di San Michele. A questo proposito, non è possibile risalire con certezza all’anno preciso della fondazione di questa meravigliosa abbazia piemontese.

Tuttavia, secondo recenti studi portati avanti da alcuni storici, è possibile collocare la costruzione della Sacra di San Michele a Sant’Ambrogio tra il 983 ed il 987.

In realtà, si trattava in questo caso di lavori volti all’ingrandimento di una cappella che era già esistente in quel luogo e che era stata appunto già dedicata all’Arcangelo San Michele.

Tra le peculiarità della struttura della Sacra di San Michele vi è la presenza di tre piccole cappelle con abside, situate nella parte più elevata del Monte Pirchiriano.

All’interno dell’abbazia c’è un altro elemento dal grande impatto visivo, stiamo parlando dello Scalone dei morti, scavato nella roccia all’interno della Sacra. Una volta saliti, si raggiunge il Portale dello Zodiaco.

Si tratta di un’opera scultorea risalente all’epoca del XII secondo, realizzata dal Maestro Nicolao.

La storia della Sacra di San Michele

Ma chi ha voluto la costruzione di questa abbazia divenuta ormai il simbolo del Piemonte? Secondo gli storici, a richiederne la costruzione potrebbero essere stati due personaggi che sono vissuti in Val di Susa intorno all’anno Mille.

Stiamo parlando dell’eremita San Giovanni Vincenzo e del nobile pellegrino francese, Ugo di Montboissier.

È durante il XI e il XII secolo, tuttavia, che il monastero iniziò ad essere sempre più celebre, grazie all’arricchimento della collezione di libri scritti a mano. In questo modo, l’abbazia cominciò ad essere riconosciuta anche a livello internazionale, per il suo prestigioso valore culturale.

Durante il XII e il XIV, si è invece assistito ad un lento declino della rilevanza internazionale dell’abbazia piemontese.

