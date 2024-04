Se siete ‘frequentatori’ assidui di TikTok conoscerete senz’altro la Santorini in Cina, una copia abbastanza fedele della famosa isola greca. Vediamo cosa vedere e quali sono i pregi di questa famosa meta turistica che sorge sul lago Erhai.

Santorini in Cina: ecco cosa vedere nella meta sul lago Erhai

I cinesi ne sanno una più del diavolo e, dopo a questa ennesima prova di imitazione, dobbiamo sottolineare che non si tratta di un modo di dire. Per aumentare il proprio turismo interno e offrire ai cittadini un’esperienza europea senza lasciare i confini nazionali, hanno pensato bene di creare una copia di Santorini in Cina. Si tratta del Resort Santorini Dali e si trova provincia dello Yunnan, precisamente sulle sponde del lago Erhai.

Casette bianche con i tetti blu, terrazzi con vista mozzafiato sul lago, atmosfere magiche e perfino prelibatezze tipiche dell’isola greca: Santorini in Cina, almeno all’apparenza, non ha nulla da invidiare all’originale. Quanti hanno visitato il resort e possono fare un paragone con la località ‘vera’ garantiscono che c’è perfino lo stesso vento.

“Sole caldo, acqua cristallina e case bianche dalla cupola blu: ecco Santorini. Ma non sono andata in Grecia per visitarla”, ha dichiarato l’influencer Yasmin von Roon su TikTok mostrando ai fan il resort. Ovviamente, la località non affaccia sul Mar Egeo ma sul lago Erhai e non occupa 76 km quadrati ma solo 15. Inoltre, è costruita sul lato della catena montuosa Cangshan, chiamato Ideal State of Dali.

Quanto è costato realizzare Santorini in Cina?

Rispetto alla Santorini originale, la copia che si trova in Cina offre molto meno spazio. Ricordiamo, infatti, che si tratta di una ricostruzione di una parte dell’isola greca ed è un resort. Certo, gli edifici, i sentieri bianchi, le cupole dipinte di blu, le piante in fiore e i cibi mediterranei possono trarre in inganno e dare la sensazione di essere in Grecia, ma quanti hanno la fortuna di poter fare un paragone con la vera isola non si lasceranno facilmente trarre in inganno.

La Santorini cinese è gettonata soprattutto dalle coppie che cercano un luogo romantico o dai novelli sposini in luna di miele. Ovviamente, è la meta preferita anche degli influencer, sempre alla ricerca della location perfetta per lo scatto del giorno. Non stupisce, quindi, che su TikTok stiano spopolando video con tag al Resort Santorini Dali.

La falsa Santorini, siamo pronti a scommetterlo, riuscirà ad attirare anche turisti stranieri che, trovandosi in Cina, non si faranno sfuggire l’occasione di visitare un pezzo d’Europa. Ma quanto è costata questa impresa? Circa 1 miliardo di euro, una cifra che quanti si sono imbarcati nella costruzione contano di recuperare nel giro di pochi anni. D’altronde, una camera matrimoniale costa circa 300 euro a notte.