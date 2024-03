Se potessi dirti addio, le location da sogno della fiction con Gabriel Garko

Non solo la Rai: anche Mediaset punta sul rinnovo del palinsesto con nuovi titoli in arrivo sul piccolo schermo. È il caso di Se potessi dirti addio, le cui location da favola faranno sognare gli spettatori.

Il ritorno di Gabriel Garko in TV

La nuova fiction Mediaset Se potessi dirti addio è pronta alla messa in onda e il pubblico è in attesa di vedere sullo schermo uno degli attori più amati della sua generazione.

Gabriel Garko è pronto a tornare sul piccolo schermo dopo una lunga pausa dal mondo della recitazione e il suo ritorno farà felici molti spettatori.

Lo stesso attore ha rivelato di aver trascorso dei mesi di felicità sul set assieme ai registi Simona Izzo e Ricky Tognazzi, anche grazie alle meravigliose location che sono state scelte per la fiction.

Le location di Se potessi dirti addio: ecco dov'è stata girata la fiction

Gabriel Garko e Anna Safroncik sono i protagonisti della fiction Mediaset, interpretando rispettivamente un paziente e una psichiatra la cui relazione sarà segnata da diverse turbolenze.

La vicenda è ambientata nella Capitale, mostrando i luoghi in cui i due protagonisti si incontrano. Le strade di Roma, che in ogni angolo offrono scorci di rara bellezza, fanno da sfondo alle avventure dei personaggi.

Ma è non tutto: i registi hanno optato per il territorio laziale come luogo ideale per le riprese, alternando il caos cittadino alla natura.

Le spiagge di Fregene e i quartieri di Roma

Il direttore della Commissione Cinematografica, Alessandro De Nitto, si è occupato personalmente della selezione delle location, optando per l'aria marina delle coste laziali.

Non solo la metropoli romana: le spiagge del litorale Nord tra Focene e Fregene sono risultate ideali per le riprese di Se potessi dirti addio, donando un'aria di freschezza alla fiction.

Le riprese, iniziate ad aprile 2023, si sono svolte principalmente a Roma, con un focus nel quartiere Coppedè della Capitale.

