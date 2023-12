Sirmione rientra nel progetto Turismo delle Radici: il Castello si illumina

Sirmione si accende grazie al progetto Turismo delle Radici, promosso dal Governo con la speranza di invitare i tanti immigrati italiani a non dimenticare le proprie origini.

Sirmione si accende con il progetto Turismo delle Radici

Turismo delle Radici è il nome che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha scelto di dare al progetto che ha lo scopo di promuovere il turismo di ritorno. L'intento è quello di richiamare in Italia tutti quei cittadini che, per un motivo o per l'altro, hanno deciso di emigrare all'estero, magari dimenticando le proprie origini. Lo slogan della promozione è chiaro:

Per incrementare l’attrattività dei nostri borghi e dare risalto alla loro bellezza e varietà, coniugando l’offerta di beni e servizi (alloggi, enogastronomia, artigianato, Made in Italy ecc.) con la conoscenza della storia familiare e della cultura d’origine delle nuove generazioni di italiani e italo-discendenti all’estero.

In linea con questa campagna, finanziata dal PNRR, il bellissimo Castello Scaligero di Sirmione si è illuminato con l'immagine di tante radici. La costruzione è diventata così un simbolico faro, che invita i viaggiatori a tornare in Patria per riscoprire la storia, l'arte e la cultura originaria.

Sirmione, il Castello Scaligero si veste di radici: fino a quando?

Il progetto Turismo delle Radici è nato per un motivo ben preciso: riportare gli italiani nel Belpaese, anche solo per un breve viaggio. Questo perché, in passato, l'Italia è stata interessato da un flusso migratorio di una certa entità. Pensate che il numero dei discendenti di emigrati italiani nel mondo è stimato fra i 60 e gli 80 milioni.

La bellissima Sirmione, grazie alla collaborazione della Direzione Regionale dei Musei della Lombardia, lascerà il Castello Scaligero illuminato per tutto il periodo delle festività natalizie. Le luci, ovviamente, saranno visibili soltanto nelle ore serali e notturne.

Questa, è bene sottolinearlo, non è l'unica attrazione di Sirmione. Dalle Palafitte Neolitiche ai resti romani delle Grotte di Catullo: non c'è che l'imbarazzo della scelta. Inoltre, per tutte le festività natalizie ci saranno anche le altre illuminazioni tipiche del periodo.

Sirmione fa parte del progetto Turismo delle Radici insieme a tante altre cittadine italiane. Per tutto il 2024, tante località nostrane saranno interessate da manifestazioni, eventi e altre iniziative mirate a coinvolgere un numero sempre maggiore di cittadini italiani all’estero e italo-discendenti.