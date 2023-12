Rituali, benedizioni e danze antiche, ecco 5 luoghi dove vedere il solstizio d'inverno

In alcuni luoghi nel mondo il solstizio d'inverno si celebra con rituali e benedizioni, danze antiche o balli popolari: ecco dove vederlo.

Il solstizio d'inverno è un appuntamento che cade ogni anno il 22 dicembre e corrisponde alla "giornata più corta dell’anno", cioè con il minor numero di ore di luce solare. Mentre nel nostro emisfero ciò coincide con l'arrivo del freddo, dall'altra parte del mondo si accoglie l'arrivo dell'estate.

Ci sono dei luoghi nel mondo dove il solstizio d'inverno viene celebrato con rituali o danze antiche: ecco dove vederlo nei posti più affascinanti del nostro pianeta.

Solstizio d'inverno, quando e dove vederlo

Il periodo immediatamente precedente al Natale è magico e frenetico per molti di noi, che quasi dimenticano un importante avvenimento: il solstizio d'inverno. Come ogni anno, esso cade il 22 dicembre e indica - per il nostro emisfero - l'arrivo della stagione più fredda.

La parola solstizio deriva dal latino "solstitium" e può essere tradotta come l’arresto del sole: il solstizio d'inverno, infatti, è la giornata più corta dell'anno.

Quest'anno, il 22 dicembre, si registreranno appena 8 ore e 46 minuti di luce solare, e ci si preparerà a entrare nei giorni più scuri e corti dell'anno. In realtà, però, il solstizio d'inverno coincide con il ritorno del sole (anche per questo si parla di ora solare), in quanto la luce prenderà il sopravvento sull’oscurità fino a prevalere poi, con il ritorno della bella stagione.

In alcune località del mondo questo particolare evento viene festeggiato con rituali o benedizioni, danze antiche o balli popolari: se hai intenzione di prenotare un viaggio, ecco dove puoi ammirare il solstizio d'inverno.

Solstizio d'inverno, 5 luoghi dove vederlo

Uno dei luoghi più suggestivi dove vedere il solstizio d'inverno, dove ogni anno si radunano moltissimi viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo, è tra le grandi pietre di Stonehenge.

Il sito archeologico inglese è considerato anche il primo osservatorio astronomico della storia dell'uomo, in quanto gode di una posizione privilegiata che consente di ammirare i movimenti del Sole nei giorni di solstizio. Dall’alba del primo giorno d’inverno (22 dicembre), e fino al tramonto, tantissime persone si riuniscono in questo magnifico luogo per celebrare l’arrivo della stagione invernale.

Dopo Stonehenge, ci sono tanti altri luoghi ideali per godersi il solstizio d'inverno: per esempio il Newgrange, un sito preistorico situato nella contea di Meath, in Irlanda.

In questa tomba a corridoio, nel giorno del solstizio d'inverno, un raggio di sole penetra all’interno dell’antica costruzione, attraverso una piccola finestra presente sul tetto, passa per il corridoio e illumina la camera sepolcrale. Ma lo spettacolo è riservato solo a pochi: ogni anno, per entrare nella tomba, viene organizzata una lotteria che consente a soli 50 fortunati di accedervi.

Il terzo luogo dove potete vedere e godere il solstizio d'inverno è la Cina: qui vengono organizzate diverse feste per l'arrivo delle nuove stagioni, compresa anche quella dedicata all'arrivo dell'inverno. Il suo nome è festival di Dongzhi.

Dal 21 al 23 dicembre di ogni anno, i cittadini cinesi sono soliti incontrarsi per le vie delle città o nelle loro case per consumare pasti speciali, visitare le tombe dei loro cari e onorare gli antenati. L'obiettivo è quello di appropriarsi dell’energia Yang, riposarsi e rilassarsi.

Anche in Giappone c'è una tradizione molto simile: i cittadini del Sol Levante che celebrano il Tōji sono soliti pregare, consumare abbondanti pasti in compagnia e fare un bagno caldo negli agrumi.

Nei gironi del solstizio è tradizione praticare lo yuzuyu, ovvero recarsi presso le sorgenti termali del Paese e immergersi nell’acqua dove vengono fatti galleggiare gli yuzu, gli agrumi invernali giapponesi. Questi frutti hanno delle importanti proprietà e aiutano i cittadini a rinforzare il loro corpo prima dell'arrivo dell'inverno.

Per celebrare il solstizio d'inverno è interessante anche seguire una delle tradizioni della Lettonia, soprattutto a Riga: in questo periodo i cittadini praticano la Yule Log, che prevede il trasporto di tronchi o di ceppi da un abitazione all’altra indossando delle maschere.

In passato si credeva che questi tronchi fossero in grado di attrarre energie negative, e quindi al termine del trasporto venivano utilizzati per accendere un falò.

Infine, in Arizona possiamo riscoprire il suggestivo Soyal, una cerimonia che viene perpetuata da secoli dagli indigeni Zuni e Hopi n occasione del solstizio d'inverno.

A partire da questo giorno, e per i 16 successivi, la popolazione accoglie il sole con danze rituali, regali e preghiere.