La classifica The World’s 50 Best Beaches ha eletto le spiagge più belle al mondo. Nei primi cinque posti c’è anche una perla italiana, un vero e proprio paradiso terrestre di cui dovremmo andare fieri. Diamo uno sguardo alla lista fino alla decima posizione.

The World’s 50 Best Beaches: le prime 5 spiagge più belle al mondo

Mille esperti, tra cui professionisti del viaggio e travel influencer, hanno stilato The World’s 50 Best Beaches, ossia la classifica delle spiagge più belle al mondo. Luoghi stupendi, dove il mare e le distese di sabbia fanno da padroni. Soltanto a guardare le immagini si avverte una sensazione di relax e, ovviamente, una grande voglia di preparare la valigia e partire. Gli esperti del portale americano hanno toccato con mano i luoghi, apprezzandone pregi e difetti, fino ad arrivare ad una lista ufficiale.

Mentre il primo posto è andato ad una località americana, in seconda posizione troviamo un paradiso italiano. Stiamo parlando di Cala Mariolu, perla del Golfo di Orosei, nominata tra l’altro spiaggia più bella d’Europa. Sul portale americano si legge:

Sebbene la Sardegna abbia molte spiagge spettacolari, Cala Mariolu si distingue per la sua sorprendente bellezza ovunque ci si giri e per il senso di privacy e avventura che offre. Situata lungo la costa orientale della Sardegna, è accessibile solo in barca o tramite sentieri escursionistici, il che garantisce ai visitatori di sperimentare la bellezza naturale della zona in modo del tutto personale. La piccola insenatura, incorniciata da scogliere frastagliate e da una vegetazione lussureggiante, garantisce ai frequentatori della spiaggia una vista straordinaria da ogni angolazione, sia a terra che in acqua.

Le prime cinque posizioni della classifica dedicata alle spiagge più belle del mondo sono occupate da:

Trunk Bay – Virgin Islands, US;

Cala Mariolu – Sardegna, IT;

Meads Bay – Anguilla, Caraibi;

Entalula Beach – Filippine;

Voutoumi Beach – Grecia.

Quali sono le 10 spiagge più belle al mondo?

Di seguito, le prime 10 posizioni della classifica 2024 stilata da The World’s 50 Best Beaches:

Turquoise Bay – Australia;

Pink Beach – Indonesia;

Anse Georgette – Seychelles;

Green Lagoon – Polinesia Francese;

Horse Shoe Island – Myanmar.

Dov’è il mare più bello del mondo?

Le spiagge più belle del mondo non sono soltanto quelle stilate da The World’s 50 Best Beaches. Parlando di acqua cristallina, ci sono anche altri posti che meritano di essere visti almeno una volta nella vita. La classifica 2024 di Travel365, ad esempio, vede al primo la Spiaggia dei Conigli di Lampedusa, in Sicilia. La località nostrana, in ordine crescente, è seguita da:

Grace Bay – Caraibi;

Whiteheaven Beach – Australia;

Baia do Sancho – Brasile;

Flamenco Beach – Porto Rico;

Playa de las Catedrales – Spagna;

Lopes Mendes Beach – Brasile;

Horseshoe Bay Beach – Bermuda;

Eagle Beach, Palm/Eagle Beach – Aruba;

Rhossili bay, Swansea – Regno Unito.

Dove si trova il mare più bello in Europa?

Volendo restare in Europa, si ha comunque l’imbarazzo della scelta. In Portogallo, ad esempio, troviamo Praia da Falesia, nella zona dell’Algarve, mentre in Spagna abbiamo La Concha, nell’area di San Sebastian. In Italia, invece, possiamo godere di: Cala Goloritzé, Capriccioli, Sansone, Cala Coticcio e La Pelosa in Sardegna, oppure Rotonda e Arcomagno e in Calabria, o ancora Cala dei Pagliai alle Isole Tremiti.