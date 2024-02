Tre spiagge italiane nella classifica delle 100 più belle al mondo secondo Lonely Planet

Nella classifica delle 100 spiagge più belle del mondo del 2024, inserita nel libro appena uscito “Best Beaches: 100 of the World’s Most Incredible Beaches” di Lonely Planet, sono state inserite ben 3 mete italiane, oltre a numerose spiagge della Grecia e della Spagna. Ma non solo.

Basta guardare le immagini per sentirsi teletrasportati sulla spiaggia, per fare un tuffo nel mare cristallino e godersi questi meravigliosi luoghi nel mondo.

Le 100 spiagge più belle del mondo

Abbiamo già svelato la classifica delle spiagge più belle del mondo secondo Tripadvisor, ma ora la lista è stata stilata da Lonely Planet, un'istituzione molto conosciuta che ogni anno premia i luoghi più belli e incontaminati del mondo.

In giro per il pianeta ce ne sono davvero per tutti i gusti: dalle più ventose in Bretagna, agli atolli sperduti dei Tropici, dai fiordi norvegesi alle baie spettacolari indonesiane.

L'Europa si colloca al primo posto tra i Continenti più premiati, con ben 30 spiagge in classifica: Spagna e Grecia la fanno da padrone, con ben 5 lidi.

Ma anche l'Italia si è battuta bene, con 3 spiagge nella classifica mondiale: ecco quali sono.

1. Baia di Ieranto, Campania

Esattamente di fronte ai faraglioni di Capri, si trova la magnifica baia di Ieranto, a Massa Lubrense, in provincia di Napoli: qui, come narra l'Odissea, Ulisse avrebbe incontrato le Sirene durante il suo viaggio di ritorno verso Itaca.

Una spiaggia che unisce storia, cultura e natura in un'unica immagine: il mare è cristallino e le rocce segnano il perimetro della meravigliosa baia.

La spiaggia è composta da piccoli sassolini e vicino alle rocce c'è anche un trampolino in cemento dal quale tuffarsi con vista sul golfo di Capri. Una vera e propria cartolina.

Per raggiungerla bisogna percorrere un breve sentiero a piedi, partendo da Nerano, il borgo di pescatori sulla punta della penisola sorrentina.

2. Cala Goloritzé, Sardegna

Immancabile la bellissima Sardegna, con le sue magnifiche calette nascoste: tra le più belle, secondo Lonely Planet, c'è anche Cala Goloritzé, situata nel comune di Baunei, in provincia di Nuoro.

Questa spiaggia si materializza lungo la costa aspra e rocciosa di Monte Santo, al centro della costa occidentale della Sardegna, quella che affaccia verso il Tirreno.

Rimarrete affascinati dalla miriade di sassolini bianchi levigati che si stende su un fondale di una trasparenza surreale, le acque turchesi provengono da sorgenti carsiche sottomarine.

A fianco a questa meravigliosa spiaggia, inoltre, si trova anche la piccola “spiaggia delle sorgenti”, così chiamata per le acque sorgive che sgorgano tra gli scogli.

3. Cala Capreria, Sicilia

Spostiamoci sull'altra isola maggiore e raggiungiamo la bellissima Cala Capreria, appartenente alla Riserva dello Zingaro, vicino a San Vito Lo Capo, in Sicilia.

Questa baia si snoda lungo la costa rocciosa e frastagliata, le distese di ciottoli lucidi lambiti dal mare, le piccole grotte accessibili sia dalla terraferma che dal mare, e i pavimenti a pelo d'acqua che incitano all'avventura. Un tratto lungo sette chilometri che regala sette calette incantevoli, accessibili solo a piedi o in barca.

Cala Capreria è la prima delle calette che si incontrano dopo circa 20 minuti di cammino verso il mare: caratterizzata da ghiaia bianchissima, è protetta dalle rocce e dalla vegetazione.

Le spiagge più belle d'Europa

Passando alle spiagge più belle d'Europa, notiamo come Spagna e Grecia facciano da capolista, ma anche l'Italia si è battuta bene sulle spiagge più belle del Vecchio Continente.

Nella classifica di Lonely Planet per l'Europa possiamo trovare moltissime calette note e meno note, tutte accomunate da mare cristallino e sabbia finissima: