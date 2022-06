La Sicilia regala posti meravigliosi dove poter trascorrere le vacanze estive (e non solo); tra i migliori in assoluto rientra decisamente Spiaggia dei Conigli, appartenente all’Isola dei Conigli, che si trova nella zona sud-ovest dell’isola di Lampedusa.

Qui, dove il protagonista indiscusso è il gabbiano reale, il paesaggio è incontaminato, l’acqua cristallina e la spiaggia tra le più belle d'Europa e del mondo. Ogni anno sono migliaia i turisti che decidono di vivere un’esperienza unica, che non ha nulla da invidiare a un soggiorno alle Maldive o alle Canarie!

Perché si chiama Spiaggia dei Conigli

L’origine del nome dell’isola e della spiaggia è abbastanza controverso: compare per la prima volta in una carta nautica dell’ammiraglio Smith, risalente al 1824, dove è possibile leggere “Rabit Island”.

Successivamente, una traduzione impropria di “rabit” (inteso come “rabbit”, quindi “coniglio”) ha dato origine Spiaggia dei Conigli, nonostante il termine sia di origine araba e significhi “che lega/collega”, riferendosi quasi sicuramente al collegamento che spesso si crea naturalmente tra l’isola e la costa.

In poche parole, è altamente probabile che la denominazione italiana sia il frutto di un vero e proprio misunderstanding linguistico! Un’altra teoria sostiene, invece, che molti anni fa una colonia di conigli, attraversando il ponte naturale creatori tra Lampedusa e l’isolotto, si stabilì sulla spiaggia e vi rimase intrappolata a seguito della sua sparizione. Da qui la denominazione di Isola dei Conigli.

In entrambi i casi, il riferimento al legame “ballerino” tra isola e terraferma persiste e il nome, nonostante possa apparire piuttosto strambo, rimane inevitabilmente impresso nella mente!

Come prenotare

Visitare l’Isola dei Conigli di Lampedusa e prendere il sole su Spiaggia dei Conigli è assolutamente possibile ma, considerando che l’isolotto è in grado di ospitare un numero limitato di persone, è necessario effettuare una prenotazione prima di arrivare:

dal 20 giugno al 15 ottobre è possibile accedere in due turni, al mattino dalle 8.30 alle 13.30 e al pomeriggio dalle 14.30 alle 19.30;

possono accedere massimo 550 persone per ogni turno ;

; l’ingresso è gratuito.

La prenotazione può essere effettuata anche online sul sito https://www.prenotazionespiaggiaconigli.it/ ma i posti disponibili per turno si riducono a 365. I 150 posti rimanenti sono riservati a coloro che si presenteranno direttamente all’ingresso.

In aggiunta alla prenotazione online sono disponibili ulteriori 150 posti per turno tramite lista di ingresso, recandosi direttamente all’accesso della Riserva dalle 8.30 per il turno mattutino e dalle 14.30 per il turno pomeridiano.

Per garantire a tutti i visitatori la migliore esperienza possibile, l’amministrazione ha stilato un elenco di regole alle quali è doveroso attenersi:

dai primi giorni di luglio si può prenotare fino al 6 agosto;

dai primi giorni di luglio si può prenotare fino al 15 ottobre;

si può prenotare per un solo turno al giorno e per una sola visita a settimana;

alla fine di ogni turno i visitatori devono lasciare la spiaggia per far posto ai prenotati del turno successivo;

ogni prenotazione può riferirsi a un massimo di 2 persone;

sono esclusi dalla prenotazione i bambini fino a 6 anni e i soggetti con disabilità che godono dell'accompagnamento via mare da parte dell’Area Marina Protetta;

35 posti di ciascun turno sono, a prescindere, riservati ai cittadini residenti nel Comune di Lampedusa e Linosa.

Coloro che, dopo aver effettuato la prenotazione, non dovessero presentarsi entro l’orario massimo stabilito (9.30 per il turno mattutino e 15.30 per il turno pomeridiano) non potranno più accedere.

Regole di comportamento

L’Isola dei Conigli e l’annessa Spiaggia dei Conigli appartengono pur sempre a una riserva naturale, il che prevede il rispetto di una serie di norme di comportamento altamente intransigente. Una volta giunti a destinazione, infatti, i visitatori:

non devono oltrepassare tabelle e staccionate, ma mantenersi nelle zone dove è consentita la fruizione;

non possono riprodurre musica ad alto volume, né giocare con palle o racchette;

non possono portare con sé sedie a sdraio, lettini, tende e altri accessori da spiaggia se non ombrelloni e teli da spiaggia;

non possono fumare;

non possono utilizzare droni;

non possono accedere in bicicletta;

non possono pescare.

Inoltre, è vietato l’accesso ai cani, a esclusione dei cani guida per i non vedenti.

La riserva mette a disposizione dei visitatori assistenza medica, servizio di ristorazione, servizio di salvataggio e bagni. Adesso non resta che prenotare!