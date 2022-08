In Italia, se si vogliono passare le vacanze estive al mare c'è l'imbarazzo della scelta. La Puglia ad esempio conta moltissime località balneari, sia celebri che meno rinomate, ma tutte di grande bellezza naturalistica.

Avrete già sentito parlare di Punta Prosciutto, in Salento, la famosa spiaggia di sabbia bianchissima e dalle acque cristalline del Mar Ionio.

La località è immersa in una zona davvero suggestiva e di grande valore naturalistico, lontana dai grandi centri abitati. Il piccolo comune che la ospita, Porto Cesareo, conta circa seimila abitanti. Qui si possono visitare i tipici negozietti locali e magari partire dal porticciolo per un giro in barca.

Ma come si arriva esattamente a Punta Prosciutto, e perché la località ha questo particolare nome?

Punta Prosciutto: come arrivarci

Punta Prosciutto non è una spiaggia particolarmente facile da raggiungere. I due metodi possibili sono o con il mezzo privato o con l'autobus.

Punta Prosciutto ha sia un tratto di spiaggia libera, che una parte di stabilimenti attrezzati con lettini, ombrelloni, e aree bar. Gli stabilimenti tra cui scegliere lungo i 2 km di litorale sono tre: Samanà Beach, Teranga Bay, adatto al relax, e Lido Oasis, più movimentato e con un dj set.

Chi pensava che Punta Prosciutto fosse una di quelle località semi inesplorate o non molto frequentate, resterà purtroppo deluso. La spiaggia è infatti piuttosto celebre e sempre affollata.

Punta Prosciutto: perché si chiama così

Abbiamo visto le principali caratteristiche della spiaggia, e vi chiederete ora il perché di questo particolarissimo nome.

L'origine del nome è piuttosto vaga, ma si suppone che derivi dalla zona paludosa che caratterizza l'area, oppure dal fondale basso tipico del litorale, che sembra essere "prisutto", ovvero "prosciugato" in dialetto pugliese. Il nome "Prosciutto" sarebbe proprio l'italianizzazione di questo termine. In dialetto locale la spiaggia prende infatti il nome di "Li Prisuddi" o "Prisutti".

Punta Prosciutto è una località ideale per un target di visitatori ampissimo, dal gruppo di amici, alla famiglia, alla coppia, ed è una tappa da non perdere se si vogliono visitare le diverse e bellissime spiagge del Salento.