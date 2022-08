La Sardegna non è solo la Costa Smeralda, anche la provincia di Cagliari vanta spiagge e paesaggi costieri spettacolari. Un suggerimento su dove andare in questa zona? La Spiaggia del Riso, una delle più suggestive e particolari. Ecco perché.

Quante volte i nonni ci hanno chiesto: ma cos'è questa moda di andare alle Maldive, in Italia abbiamo la Sardegna! Potrà suonare un po’ fuori dal tempo come affermazione per mille motivi, ma ci sono alcune spiagge della grande isola del Mar Tirreno tanto belle da far sognare almeno quanto le Maldive.

La Costa Smeralda con gli anni è diventata esclusiva perché il colore smeraldo delle acque ha attirato VIP da tutto il mondo. Ma anche sud dell'isola non scherza riguardo ad acqua pulita e mare cristallino. Per esempio, c’è la Spiaggia del Riso, uno dei luoghi più suggestivi in cui fare il bagno.

Dove si trova la Spiaggia del Riso e come arrivarci

La Spiaggia del Riso si trova vicino a Villasimius, in provincia di Cagliari, nell’estrema punta sud-orientale della Sardegna. Fa parte dell'area marina di Capo Carbonara. Costeggiando il porto turistico della cittadina, la spiaggia si trova proprio lì vicino.

Ma non è l’unico itinerario per arrivarci. Infatti, gli amanti delle passeggiate possono anche partire dalla spiaggia di Campulongu, distante circa due chilometri. Consigliamo di andarci la mattina presto per due motivi: per godere in solitudine di questo luogo paradisiaco e perché, essendo un fazzoletto di litorale estremamente piccolo, tende a riempirsi molto in fretta.

Perché si chiama "Spiaggia del Riso"?

La Spiaggia del Riso prende il suo nome dalla caratteristica fattezza dei granelli di sabbia con cui si compone il lido. Fino a non molti anni fa mischiata con l'arena bianchissima tipica della Sardegna c'erano anche schegge di quarzo che, levigate dal mare, somigliano tantissimo a dei chicchi di riso. Dunque, la ghiaia di questa particolare spiaggia non è finissima ma vagamente rosata per la presenza del quarzo.

Purtroppo la presenza massiccia dei turisti negli anni ha alterato in modo permanente questa sua caratteristica. Infatti i granelli di quarzo negli anni sono stati depredati come naturale souvenir, una pratica dannosissima per l'ecosistema marino e che costituisce reato.

Nonostante questo, la Spiaggia del Riso rimane tra le più suggestive e particolari dell'isola sarda. Sta ai turisti che la visitano rispettarla e preservarne il fragile ecosistema e la bellezza unica.