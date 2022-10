Avete voglia di un’esperienza insolita, all’insegna della meraviglia, della scoperta e dello stupore continuo? Allora il Trenino del Bernina potrebbe fare al caso vostro. Se volete sapere come funziona, i costi e il periodo ideale per farvi un giro, ecco tutte le informazioni che vi occorrono!

Amate i viaggi lenti e i panorami che si godono cullati dal dondolio dei treni? Se la risposta è sì e siete alla ricerca di un fine settimana insolito, vi avevamo già proposto un viaggio sull'Orient express, il treno più famoso al mondo. Ma se avete voglia di un’esperienza insolita, all’insegna della meraviglia a due passi da casa, allora il Trenino del Bernina potrebbe fare al caso vostro. La tratta percorsa da “l’espresso più lento d’Europa” dal 2008 è parte del Patrimonio dell’UNESCO ed è davvero un’emozione unica. Se volete sapere come funziona, i costi e il periodo ideale per farvi un giro, ecco tutte le informazioni che vi occorrono!

Trenino del Bernina si parte: ecco la stagione migliore

Il Trenino Rosso non si ferma mai, viaggia tutto l’anno ed è le sue carrozze sono moderne e confortevoli ma, cosa ancora più importante, a bordo ci sono carrozze panoramiche che vi permetteranno di godere a pieno del panorama attorno a voi con una vista a 360° su paesaggi mozzafiato. A bordo del Trenino del Bernina la vista si perderà per tutto i paesaggi che incontrerete lungo la tratta tra colori e panorami unici che vi sorprenderanno in ogni stagione.

In inverno troverete paesaggi completamente innevati, avvolti dal candore del bianco tutt’intorno; in primavera potrete godere delle giornate lunghe, dei profumi e dei colori dei fiori in boccio. Ma un giro in estate non sarà da meno grazie alle carrozze aperte cabrio che vi permetteranno di respirare l’aria alpina e magari avvistare anche qualche animale che popola i territori circostanti. Ma la stagione che vi emozionerà di più sarà l’autunno, con i suoi colori accesi, le sfumature che vanno dal rosso acceso, ai gradi di arancione fino al giallo, tra le montagne, le valli e i paesaggi così belli da sembrare disegnati!

Trenino rosso del Bernina e Bernina Express: come funziona

Il Trenino Rosso del Bernina percorre la tratta da Tirano a St. Moritz, un percorso che compie in meno di tre ore, tra paesaggi da sogno, laghi ghiacciati, montagne innevate e luoghi incontaminati. Durante il percorso, potete scendere in ciascuna fermata e risalire a bordo di uno dei treni successivi; gli orari dei treni cambiano in base alla stagione, ma la frequenza comunque è di circa un treno ogni ora. Va saputo però che esistono due tipologie di treni che non si differenziano né per la tratta che compiono né per il tempo che impiegano, bensì per la tipologia di carrozze:

il treno regionale, non ha bisogno di prenotazione, ha vagoni confortevoli e riscaldati ed è ottimo per chi vuole fotografare e filmare durante il viaggio perché ha i finestrini abbassabili. Questa soluzione inoltre passa circa ogni ora e permette il trasporto di biciclette

il treno panoramico, detto anche Bernina Express, che richiede obbligatoriamente la prenotazione obbligatoria e non ha i finestrini abbassabili, ma “vetri- cupola” che arrivano fino al tetto del vagone; quest’ultimo parte circa 3 o 4 volte al giorno

Quanto costa questa magnifica esperienza

I prezzi variano a seconda del tipo di treno che scegliete, della classe e della tratta che decidete di percorrere. Il Bernina Express, ovvero il treno panoramico, richiede, oltre l’acquisto del normale biglietto, la prenotazione obbligatoria con supplemento per ogni passeggero. I bambini fino a 5 anni compiuti non pagano e fino a 15 anni hanno diritto ad una riduzione del 50% sul prezzo del biglietto; per i gruppi sono previste tariffe a sconto del 30% a partire da 10 viaggiatori e la tariffa ragazzi viene estesa fino ai 25 anni. Per gli adulti il costo è di 112 franchi svizzeri per il biglietto andata e ritorno in 1° classe e di: 64 franchi svizzeri per il biglietto andata e ritorno in 2° classe.