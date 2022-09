Considerata dal Presidente del WWF Italia, Fulco Pratesi, come la ferrovia più bella del mondo, il trenino verde permette di vivere un'avventura unica in un'isola meravigliosa: la Sardegna. Si possono intravedere borghi e zone caratterizzate dai paesaggi magnifici, luoghi e oasi naturali, colori e profumi di una volta, insomma quello che aspetta i viaggiatori del trenino verde è qualcosa che solo la Sardegna può offrire.

Nata come tratta per collegare l'interno dell'isola alla costa, ha da più di 130 anni ed è percorribile da tutti a partire da 0 fino a 99 anni. Il caratteristico treno colorato permette di raggiungere molti luoghi nascosti, la cosa importante è avere voglia di scoprire, di guardare e di non avere fretta.

Il trenino è stato ideato per rendere il giro dell'isola un'esperienza indimenticabile passando dall'entroterra alle zone verdi e al mare della Sardegna. Non resta altro che comprare un biglietto e salire a bordo!

Dove si prende il Trenino Verde in Sardegna

Il trenino verde ha una lunghezza di circa 440 km e percorre 5 diversi itinerari e ciascun percorso regala attimi di lentezza e di autenticità ma anche di di naturalezza che arricchiscono una tradizionale vacanza in Sardegna. Raggiunge una velocità di 20 km/h e infatti è paladino di un turismo lento e consapevole, aria buona della natura incontaminata. Compagni di avventura il rumore di rotaie e i sedili d'epoca.

In origine la linea arrivava fino a Sorgono. Oggi invece percorre il Sarcidano, la giara di Serri, le rive del lago San Sebastiano e le colline di Isili. Il Trenino Verde inoltre attraversa i paesi di montagna di Elini e Lanusei, costeggia il lago Lago Alto del Flumendosa e arriva a Gairo Taquisara, dov'è possibile visitare i villaggi oramai fantasma di Osini Vecchio e di Gairo Vecchio.

Quanto costa e come prenotare il biglietto

Il costo per viaggiare sul Trenino varia ma è comunque accessibile a tutti i visitatori. Il prezzo del biglietto è di soli 12€ o 15€ in base alla tratta che si decide di scegliere. La scelta di avere un costo consono a tutte le tasche sta proprio nel voler rendere partecipi adulti, ragazzi, comitive, e over 60 delle meraviglie del territorio. I tour individuali o di gruppo sono prenotabili senza problemi.

Treno verde Sardegna: percorso e calendario delle partenze per il 2022

Si può viaggiare sul trenino verde durante tutto l'anno in base al calendario disposto dall' ente che se ne occupa nel periodo estivo ovviamente la possibilità di usufruire di questo servizio è garantita da corse più frequenti.

I percorsi e le tratte percorribili sono:

MANDAS - LACONI

PALAU - TEMPIO

MACOMER – BOSA

MANDAS – SEUI

ARBATAX – GAIRO

Il calendario partenze 2022 è disponibile sul sito ufficiale del Trenino Verde Sardegna. Un modo non solo per vivere l'isola anche in altre stagioni diverse dall'estate ma anche per lasciarsi inebriare da profumi e sapori del territorio.

Leggi anche: Alla scoperta dei piatti tipici della Sardegna, cosa mangiare assolutamente