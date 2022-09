Ti piacerebbe viaggiare su un treno a vapore? In Lombardia è possibile raggiungere i laghi della regione proprio con una locomotiva dei vecchi tempi. Ecco tutte le informazioni, date e prezzi dei biglietti per un viaggio unico.

Quanto sarebbe suggestivo poter fare un giro in un antico treno a vapore, ammirando dai finestrini i paesaggi che si susseguono lungo la strada? Da oggi è possibile avere quest’opportunità grazie ad un’iniziativa che comprende 3 diversi tipi di treno, che potranno condurvi verso i diversi laghi Lombardi.

Chi non vorrebbe attraversare le campagne, proseguendo lungo i laghi, per poi magari prendere un battello e fare un giro lungo la riva? Si tratta sicuramente di un’esperienza unica, un tuffo nel passato, per staccare dal caos della vita di città.

Treni a vapore in Lombardia: orari e percorsi

Avrai la possibilità di scegliere tra tre tipi di percorsi: il Lario Express, il Sebino Express e il Laveno Express.

il Lario Express

Per quanto riguarda il primo, il Lario Express si dirige al lago di Como, passando per tutti i paesi intorno alla cittadina. Sicuramente è una possibilità unica, avendo l’opportunità di ammirare vari monumenti, come un’abbazia dell’800, il borgo di Cantù e la Basilica Minore di Seregno.

Inoltre, una volta arrivati a Lecco, sarà possibile scegliere tra vari percorsi guidati, o esperienze naturali, percorsi di trekking e gite al lago.

il Sebino Express

Diretto al lago d’Iseo è invece il Sebino Express, il quale inizialmente si avvia con una locomotiva elettrica, ma una volta raggiunta Bergamo, ci si sposta su una a vapore fino alla meta. Le vetture Centoporte e Corbellini vi trasporteranno fino alla stazione del centro di Paratico, dove, attraverso un ponte, è possibile raggiungere anche la riva opposta, dove è situato il comune di Sarnico.

Anche qui sarà possibile visitare i paesi, esplorare le riserve naturali e i parchi circostanti, e fare un giro al lago. Oltretutto è possibile optare anche per degli sport acquatici, più divertenti soprattutto per i ragazzi, ma potrete scegliere anche tra esperienze culturali come le visite al castello, ai pontili e alla torre Lantieri.

il Laveno Express

Infine, il terzo percorso è quello del Laveno Express, il treno diretto al Lago Maggiore. Anche qui a bordo di antichi treni a vapore, si giungerà direttamente a Laveno e a Mombello, affacciate sul Lago Maggiore. Non mancano le opportunità di passare una giornata indimenticabile immersi nel verde, magari facendo un giro in bici, in barca, o semplicemente passeggiando per le antiche vie delle città.

Avete deciso di prender parte a quest’avventura? Andiamo a vedere come fare per prenotare il vostro viaggio.

Quanto costa e dove prenotare

Accedendo al sito della Fondazione FS, sarà possibile scegliere tra differenti mete, in varie regioni, con differenti treni. Sarà possibile selezionar anche il mese in base alle proprie preferenze. Il sito offre per altro varie proposte di itinerari, eventi, notizie sulla fondazione e vari contatti nel caso in cui si debbano chiedere delle informazioni.

Per quanto riguarda i costi, i treni sopracitati hanno un costo di 11 euro (per sola andata), nel caso in cui si decida di partire dalla Stazione Centrale di Milano, altrimenti scegliendo stazioni successive chiaramente il costo diminuisce. In ogni caso al sito saranno disponibili tutte le informazioni riguardanti fermate, costi, orari, prezzi ridotti.

Per prenotare, basterà acquistare normalmente sul sito di Trenitalia, o in qualsiasi biglietteria o self-service in stazione, altrimenti anche presso le agenzie di viaggio abilitate alla vendita di questi biglietti. Chiaramente una volta finita la corsa, avrete la possibilità di soggiornare sul posto per più giorni, o di prendere non per forza anche il biglietto di ritorno, ma un autobus, o un qualsiasi altro treno più rapido ed economico.

Oltre a questa opzione dei viaggi in treno a vapore, un'altra esperienza da non perdere è salire a bordo del treno del foliage, che vi porterà tra valli e boschi incontaminati perfetti per ammirare questo bellissimo fenomeno autunnale. Vi abbiamo convinto? Noi ci auguriamo di sì, e vi auguriamo un bel viaggio nel tempo e nella natura, alla scoperta di paesaggi fiabeschi.