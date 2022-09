In occasione dell’anniversario della morte di Dante Alighieri l’anno scorso è stato istituito un treno speciale che ripercorre le gesta del Sommo Poeta. Una sorta di omaggio dato al precursore della lingua italiana che è stato celebrato con eventi in tutta Italia e con la coniazione di una moneta in cui è raffigurata la sua effigie.

Ebbene, anche quest’anno il Treno di Dante torna a collegare Firenze a Ravenna, rispettivamente luogo di nascita e di morte del poeta.

Treno di Dante, tutto sull’itinerario e come prenotare

Il treno storico che percorre l’Appennino tosco-emiliano sarà disponibile fino al 30 Ottobre 2022, anche se ci sarà una corsa straordinaria prevista per il 1 Novembre. Si tratta sostanzialmente di un treno storico, il cosiddetto “100 porte”, che è stato costruito più di un secolo fa.

Nella giornata di sabato il treno segue la modalità “crociera” e si ferma un’ora e mezza nella fermata di Brisighella o Faenza. L’itinerario prevede le seguenti tappe:

Partenza da Firenze Santa Maria Novella

Borgo San Lorenzo

Marradi

Brisighella

Faenza

Arrivo a Ravenna.

Il ritorno prevede lo stesso percorso a ritroso. Il Treno di Dante effettua corse solo il sabato e la domenica. Il sabato che prevede la sosta a Brisighella presenta i seguenti orari all’andata:

Firenze S.M.N. 08:50

Borgo S.L. 09:49

Marradi 10:38

Brisighella 12:32

Faenza 12:45

Ravenna 13:17

Mentre, al ritorno l’orario è:

Ravenna 17:54

Faenza 18:33

Brisighella 18:48

Marradi 19:27

Borgo S.L. 20:15

Firenze S.M.N. 21:00

Per quanto riguarda gli orari del treno che sosterà un’ora e mezza a Faenza il sabato, all’andata sono i seguenti:

Firenze S.M.N. 08:50

Borgo S.L. 09:49

Marradi 10:38

Brisighella 10:57

Faenza 12:47

Ravenna 13:17

Al ritorno l’orario è il medesimo di quello effettuato nelle giornate in cui c’è la sosta a Brisighella.

Per quel che concerne gli orari della domenica, all’andata sono i seguenti:

Firenze S.M.N. 08:50

Borgo S.L. 09:50

Marradi 10:55

Brisighella 11:14

Faenza 11:27

Ravenna 11:57

Anche questa volta l’orario del ritorno resta il medesimo. È possibile prenotare sia il biglietto standard che altri pacchetti che consento la fermata in alcuni luoghi simboli di Dante. In ogni caso, le prenotazioni sono effettuabili soltanto dal sito ufficiale iltrenodidante.it.

Quanto costano i biglietti

Il costo del biglietto dipende dal tipo di esperienza che il turista vuole vivere. Il biglietto standard costa 56 euro andata e ritorno, 38 euro solo per l’andata. Si può anche portare con sé una bici, ma si dovrà pagare una sovrattassa di tre euro a tratta. Ci sono anche i pacchetti family che costano 136,50 euro per due adulti e un bambino.

Inoltre, l’acquisto del biglietto implica alcuni benefit tra i quali la visita gratuita a musei, rocche, teatri e palazzi posti sull’itinerario. Si possono usufruire anche di alcuni sconti in ristoranti convenzionati. Si può accedere ai benefit non solo nella giornata in cui si svolge l’itinerario, ma in qualsiasi altra giornata fino alla fine del servizio del treno, ossia fino al 1 Novembre 2022.

