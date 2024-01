Sai che si può andare a Parigi in treno? Il prezzo del biglietto è sorprendente

Sapevi che puoi raggiungere Parigi in treno? Esiste infatti un collegamento che parte da Milano e arriva in Francia. Dopo uno stop di quasi 4 mesi a causa di una frana (il 27 agosto 2023), finalmente il treno riparte.

Ecco come acquistare i biglietti per il treno Milano-Parigi: costo e informazioni utili.

Riparte il treno da Milano a Parigi

Il 10 gennaio la compagnia ha annunciato la ripartenza del treno che collega la città di Milano a quella di Parigi: la tratta era stata interrotta in seguito alla rovinosa frana del 27 agosto 2023.

Quel giorno 700 metri cubi di roccia sono franati a Saint-Andrè en Savoie, subito dopo il confine che divide l'Italia dal tunnel del Frejus, nella valle della Maurienne. Successivamente altre rocce si sono staccate dalla montagna, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

A distanza di 4 mesi dal tragico evento, finalmente, il collegamento è stato ripristinato e il treno può tornare a viaggiare quasi sull'intera linea.

Resta solo un piccolo tratto da percorrere in bus: quello interessato dalla frana, tra Oulx e Saint-Jean de Maurienne.

Treno Milano-Parigi: orari e partenze

Manca poco al ritorno alla normalità per il treno Milano-Parigi, che è già pronto ad accogliere i passeggeri, a partire dal 10 gennaio (come annunciato dalla compagnia).

La partenza per tutti i passeggeri italiani è dalla stazione di Milano Porta Garibaldi alle ore 14:10: da qui il convoglio inizia il percorso verso la Francia in TGV INOUI da Milano e da Torino a Oulx, poi proseguiranno in bus da Oulx a Saint-Jean de Maurienne, dove un TGV INOUI li attenderà per completare il viaggio da Saint-Jean de Maurienne verso Chambéry e infine arriveranno a Parigi.

La compagnia SNCF Voyageurs ha messo in vendita i biglietti a partire dal 10 gennaio 2023, ma qual è il costo per raggiungere Parigi in treno dall'Italia?

Quanto costa il treno da Milano a Parigi: il prezzo

I biglietti per il treno Milano-Parigi partono da 39 euro e si possono acquistare sui canali di vendita abituali, sul sito o sull'applicazione SNCF CONNECT e presso le agenzie di viaggio autorizzate.

I possessori della Carta Advantage possono godere di sconti e riduzioni sul prezzo di partenza.

A bordo del treno sono a disposizione assistenti franco-italiani, c'è la possibilità di usufruire del Wi-fi, e su una parte del percorso si potrà anche assaggiare le delizie della zona di ristorazione.

Riapertura del collegamento Milano-Parigi: le parole dell'Ad

La riapertura del collegamento tra Italia e Francia, e in particolare tra Milano e Parigi, è stata accolta con grande soddisfazione da parte dei viaggiatori che sono alla ricerca di alternative di trasporto sostenibile ed economico (considerando l'attuale caro voli, il treno è la soluzione migliore).

Lo stesso Amministratore delegato del gruppo Sncf Voyages Italia, ha dichiarato:

Dopo 4 mesi di stop, TGV INOUI è lieta di annunciare il lancio del primo servizio sostitutivo di collegamento tra Italia e Francia. Si tratta di un’alternativa pratica e sostenibile al trasporto aereo, per la ripresa dei collegamenti tra due nazioni che sono sempre state interconnesse e il cui collegamento è per noi di fondamentale importanza.

