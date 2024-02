Un viaggio con il treno più romantico d'Italia? E' stupendo e pure in promozione

Se non avete mai sentito parlare del treno più romantico d'Italia dovete assolutamente recuperare e, possibilmente, prenotare un viaggio. Vediamo qual è e che territori attraversa.

Qual è il treno più romantico d'Italia? Dovete assolutamente conoscerlo

Un viaggio romantico, attraversando 52 chilometri di panorami mozzafiato. Stiamo parlando del treno più romantico d'Italia, quello della Ferrovia Vigezzina-Centovalli. La tratta italo-elvetica regala paesaggi incantati, che sono bellissimi in tutte le stagioni. Dall'inverno all'estate, passando per l'autunno e la primavera: la magia è garantita 365 giorni l'anno.

Questo tragitto di media montagna, in funzione dal lontano 1923, copre il territorio che va da Domodossola, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola, in Piemonte, a Locarno, comune svizzero del canton Ticino. Un viaggio romantico, perfetto per due, ma speciale anche se fatto in completa solitudine.

Sia Domodossola che Locarno sono città che meritano una visita. Il capoluogo ossolano, con la sua bellissima Piazza Mercato e il Sacro Monte Calvario, sito dell'Unesco, vi lascerà a bocca aperta. Mettete in programma anche una visita ai Musei civici di Palazzo San Francesco. Il comune svizzero, invece, vi apparirà come un luogo da fiaba: dall'affaccio sul Lago Maggiore al lungolago, passando per i vicoli del centro storico, la Piazza Grande e il Castello Visconteo. Non vi deluderà.

Ferrovia Vigezzina-Centovalli: cosa vedere tra Domodossola e Locarno?

Oltre a Domodossola e Locarno, un viaggio con il treno più romantico d'Italia vi consente di visitare altri luoghi meravigliosi. Gli amanti dello sport non possono non fare tappa presso la Valle Vigezzo, con la sua Piana a 1700 metri di altitudine. Se capitate in zona nel fine settimana, non perdetevi I sabati della Piana, che unisce il buon cibo a magiche escursioni notturne.

Merita una visita anche il Santuario della Madonna del Sasso, in posizione panoramica con vista meravigliosa sul Lago Maggiore. Si può raggiungere sia a piedi che in autobus. Siete amanti dei centri benessere? Puntate su Termali Salini & Spa, una vera e propria oasi di pace, con acque saline naturali a 40°, bagno turco, sauna, getti e cascate. Il tutto, ovviamente, vista lago.

Spettacolari anche la funivia che, da Orselina, porta a Cardada, a 1300 metri, e il centro di Santa Maria Maggiore. In quest'ultima cittadina prevedete una visita alla Casa del Profumo Feminis-Farina, che racconta la storia dell'Acqua di Colonia, e la Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini, che custodisce i tesori della Valle dei Pittori.

Ciliegina sulla torta? Fino al 3 marzo 2024, è possibile viaggiare in due a bordo del treno più romantico d'Italia pagando un solo biglietto. Il costo? 37 euro a coppia. La promozione si chiama Inverno per 2, copre la tratta Domodossola-Locarno e viceversa e consente di fare una sosta intermedia pagando la metà.