Trieste è considerata tra le città più belle d’Italia, dal patrimonio artistico, architettonico e culturale di grande valore. Capoluogo del Friuli Venezia Giulia e città all'estremo confine est, Trieste è il punto d'incontro tra cultura e tradizione italiana, slovena e austriaca.

Dalla cucina, all’architettura, alla lingua, la multiculturalità di Trieste è evidente. Città di medie dimensioni, è visitabile in tre giorni e a piedi in tutto relax.

Ecco qualche idea per un itinerario su cosa vedere a Trieste in qualche giorno.

Quanto tempo ci vuole per visitare Trieste

Per una panoramica completa della città, sono necessari almeno due giorni. Nel caso in cui incuriosiscano anche i dintorni, allora i giorni da calcolare saranno almeno tre.

Trieste è una città da poter visitare davvero in poco tempo, è sufficiente anche un weekend per poter ammirare le sue bellezze. Un ottimo motivo per sceglierla come prossima meta.

Quando è meglio visitare Trieste

Quando si programmano le gite fuori porta o i viaggi in generale, si deve tenere conto di tantissime cose tra cui il periodo dell’anno in cui muoversi. Trieste è una città da visitare in qualsiasi periodo dell’anno, da gennaio a dicembre.

Essendo città d'incontro tra tre culture diverse, le festività italiane, austriache e slovene scandiscono l’interno anno. Insomma, Trieste è da vivere sempre, in qualsiasi periodo.

Cosa vedere a Trieste: itinerario a piedi

Tra gli aspetti che rendono Trieste amata da moltissimi visitatori c’è il fatto che è interamente percorribile a piedi. Ecco le tappe da non perdere.

In primis la Piazza Unità d’Italia, il vero e proprio cuore della città, chiamata anche Piazza Grande dai triestini. Ancora il Palazzo del Governo, il Palazzo del Municipio con la Fontana dei Quattro Continenti e Piazza della Borsa. Passeggiare per il centro tra vie e vicoletti con i negozi e le botteghe tipiche è assolutamente da non perdere. E per una pausa caffè, recatevi allo storico Caffè degli Specchi.

Da visitare sono anche il Castello di San Giusto, il patrono della città, la Cattedrale, e il Teatro Romano. E’ consigliato inoltre visitare la statua del celebre scrittore irlandese che visse a Trieste, James Joyce, il Tempio serbo-ortodosso della Santissima Trinità e di San Spiridione, e il Palazzo Gopcevich che ospita rappresentazioni teatrali e musicali del Settecento.

Trieste è una città sul mare, e percorrere il suo lungomare fino ad arrivare al Molo Audace è un'idea per una passeggiata in relax. Qui i visitatori possono godersi il panorama e ammirare dei tramonti indimenticabili.

Cosa vedere nei dintorni di Trieste

Le attrazioni da ammirare a Trieste sono davvero molte, anche nei dintorni della città. La Grotta Gigante ad esempio dista pochi km, ed è una una cavità alta 100 m, larga 76 m e lunga 168 m con una temperatura di 11° durante tutto l’anno.

Da non perdere sono anche Muggia, Barcola, il Castello di Miramare ed il Faro della Vittoria.

